Kim Shantal, tras salir de La mansión VIP, amenaza con hacer tremenda confesión ¿de Queen Buenrostro y Suvecito?

Kim Shantal sigue causando polémica pese al final de La mansión VIP. En esta ocasión lanzó un nuevo mensaje que alarmó a sus seguidores y desató teorías sobre Queen Buenrostro y Suavecito.

Su mensaje surge luego de que se confirmara su ruptura con Lalo Oconner, quien aseguró que la creadora de contenido presuntamente le fue infiel dentro del reality show con Suavecito, quien fue su pareja años atrás.

Kim Shantal lanza alarmante mensaje que podría estar relacionado con su ex. / Redes sociales

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¿Cuál fue la amenaza de Kim Shantal tras la final de ‘La mansión VIP’?

A través de sus redes sociales, Kim Shantal comenzó a interactuar con sus seguidores tras semanas en de La mansión VIP. Primero, sorprendió que la influencer estuviera reunida con varios de sus excompañeros del reality, entre ellos Sol León y Maza Clan, pero después generó intriga en sus seguidores al lanzar una amenaza.

“Estoy así de soltar un chisme no’ mas porque me c** la gente mentirosa, mustia.” Kim Shantal

La creadora de contenido no reveló la persona de la que se trataba, pero las especulaciones no se hicieron esperar, algunos mencionaron que podría ser de Queen Buenrostro y Suavecito, mientras que otros señalaron que se trataría de Lalo Oconner. ¿Será?

El mensaje de Kim Shantal tras salir de La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Qué ocurrió entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP?

El hecho de que los usuarios aseguran que el chisme puede estar relacionado con Queen Buenrostro y Suavecito se debe a los momentos que vivieron dentro del reality y desataron teorías en el exterior.

Pese a que Shantal mencionó, en más de una ocasión, no tener interés por estar cerca de su exnovio, lo ocurrido dentro del programa generó que los usuarios hablaran de la posibilidad de un “recalentado”.

Sin embargo, todo parece indicar que la expareja está lejos de una reconciliación, pues en las historias recientes de los exhabitantes de La mansión VIP, Suavecito aparece discutiendo una vez más con la influencer en las grabaciones de La vida de rancho.

Kim Shantal y Suavecito juntos fuera de La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Por qué Kim Shantal terminó con Lalo Oconner?

En medio de la incógnita que ha generador el supuesto chisme de Kim Shantal, seguidores de la influencer también mencionaron que se puede tratar de Lalo Oconner, quien puso fin a su relación con la influencer mientras ella estaba en La mansión VIP.

Oconner mencionó no estar dispuesto a permitir las faltas de respeto que ocurrieron dentro de la mansión, pues aunque Shantal mencionó más de una vez no tener interés en su ex, sus acciones en el reality han generado teorías, incluso confirmó la producción le hizo saber que presuntamente le habían sido infiel.

Hasta ahora, Kim Shantal no ha dado más declaraciones sobre su exrelación y su posible reconciliación con Suavecito, lo que alimenta más las especulaciones y pone en duda su futuro sentimental.

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