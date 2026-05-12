Suavecito reaparece tras salir de La mansión VIP: “Me arruiné la vida”, ¿lo terminaron? | VIDEO

Suavecito protagonizó varios momentos virales de La mansión VIP tras el shippeo que se viralizó con su exnovia Kim Shantal, ahora el influencer da sus primeras palabras tras el final de la primera temporada del reality show, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Suavecito fue uno de los participantes de la primera temporada de La mansión VIP. / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Suavecito en La mansión VIP?

Suavecito terminó su participación en el reality La mansión VIP ocupando el lugar número 13 de la competencia. Durante su estancia dentro de la casa, el influencer estuvo involucrado en distintas polémicas que generaron conversación entre usuarios en redes sociales, además de rumores relacionados con una supuesta infidelidad.

En la recta final del programa, Kim Shantal quedó en el lugar 12, mientras que, para sorpresa, Alfredo Adame, que era de los más populares y ganó La granja VIP, alcanzó el cuarto puesto.

La gran final estuvo conformada por Sol León, Katy Cardona y Maza Clan. Katy obtuvo el tercer lugar y Maza Clan el segundo, mientras que el público eligió a Sol León como la ganadora absoluta del reality, llevándose el premio de dos millones de pesos tras 28 días de encierro.

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Suavecito reaparece tras La Mansión VIP y deja mensaje sobre su paso en el reality. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP 2026?

La relación entre Kim Shantal y Suavecito volvió a generar conversación dentro de La mansión VIP tras el regreso de Naim Darrechi durante el llamado “martes de resurrección”. La producción organizó una fiesta dentro de la casa con música, bebida y convivencia entre los participantes, aunque desde días antes ya se había notado una cercanía constante entre Kim y Suavecito, quienes compartían conversaciones privadas y momentos que llamaron la atención de varios habitantes del reality.

Aunque en distintos momentos Kim intentaba mantener distancia cambiándose de lugar o evitando algunos acercamientos, dentro de la casa también se comentó que Suavecito ya sabía que Queen Buenrostro lo había dejado de seguir en redes sociales y que había hablado sobre él mientras permanecía aislado en la competencia. Después de enterarse de esa situación, los acercamientos con Kim Shantal comenzaron a ser más frecuentes. Durante la fiesta, ambos convivieron en el jacuzzi mientras participantes como Jessu observaban actitudes que generaron conversación entre el grupo. Las cámaras incluso captaron momentos en los que Kim apartaba la mano de Suavecito mientras convivían con los demás habitantes.

Más tarde, cuando terminó la celebración y varios participantes se retiraron a descansar, Kim Shantal y Suavecito se dirigieron juntos al respiradero, una zona destinada para fumar donde las cámaras no muestran completamente lo que sucede. Algunos habitantes aseguraron haber escuchado susurros, movimientos y comentarios provenientes del lugar, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Además, dentro de la casa comenzaron a circular versiones sobre presuntos besos entre Kim y Suavecito, mientras algunos de sus compañeros incluso apoyaban el shippeo entre los dos participantes.

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Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP.

¿Qué dijo Suavecito tras salir de La mansión VIP?

Tras terminar La mansión VIP, Suavecito reapareció en redes sociales con un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores. “Hemos vuelto, tío. Todo destruido, pero lo logramos, salimos de La mansión. Me arruiné la vida”, expresó entre risas y bromas el influencer luego de su salida del reality, donde estuvo involucrado en distintas polémicas relacionadas con Kim Shantal y Queen Buenrostro.

A pesar de los rumores que surgieron durante los últimos días del programa, usuarios en redes señalaron que la relación entre Suavecito y Queen Buenrostro aparentemente no habría terminado. Esto después de que se reportó que la influencer fue por él tras su salida del reality show. Mientras tanto, varios seguidores insistían en “abrirle los ojos” al creador de contenido luego de los acercamientos que tuvo con su ex Kim Shantal dentro de la competencia.

Además, en una entrevista de Queen Buenrostro con Dalas Review, la influencer habló sobre algunas actitudes de Suavecito dentro del reality. Según comentó, le pareció “hipócrita” que el creador de contenido lloró tras su eliminación y poco tiempo después siguió disfrutando de la fiesta dentro de la casa, ¿será que se termina el amor entre la pareja? Hasta el momento no han comentado más.

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