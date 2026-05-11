HotSpanish corre peligro, el hermano del influencer destroza a Niurka Marcos: “Bruja... ¡vieja anciana!”

La mansión VIP se convirtió en uno de los realities más virales de los últimos tiempos y, como era de esperarse, las polémicas surgieron desde la primera semana. Tal fue el caso de Niurka Marcos, quien después de haber sido la primera eliminada, despotricó contra Roberto González, conocido como ‘HotSpanish’.

“Soy contratada porque soy un contenido garantizado. Soy el bienestar que te subirá el rating. Él me tiene que agradecer a mí. Cuando salí de ahí, le bajó la audiencia. Soy la reina del rating”, dijo Niurka.

Niurka / Redes sociales

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Esto fue lo que el hermano de HotSpanish dijo sobre Niurka

El empresario Samuel González Manzo, hermano del influencer, salió en su defensa y se le fue con todo a la vedete: “Mi hermano es un hombre tranquilo y sabio. Su tranquilidad no lo hace un pendejo; al contrario, es bastante inteligente. Él sabe cómo actuar en las redes sociales. En cambio, yo sí soy una persona explosiva. Esa pen… pensó que ella era la del rating, y está demostrado que no ha sido así. Pin… vieja anciana. Que no venga a ca… el palo. Ni quién la pele”, indicó.

Después de que la actriz le dijera a Roberto: “Tengo la trayectoria que tú no tienes”, Samuel respondió:

“Lo hizo para humillar a mi carnal. Muy ver… con su trayectoria, pero ella no tiene una marca de tequila que se ha convertido en la más vendida en todo México. Ella no ha ganado como la influencer de TikTok por 2 años consecutivos. La señora se quedó en el tiempo de las novelas. No dudo que seguramente tuvo un gran impacto, solo que eso ya pasó. Mi carnal es un chingón en el mundo digital”. Hermano de HotSpanish

Además, tras los comentarios de Niurka, cuando dijo: “Yo no le tengo que agradecer, porque él (‘HotSpanish’) no me dio trabajo. Yo fui la que le di el beneficio de mi grandeza”, agregó: “Niurka ya sé que a eso te dedicas. Te encanta ca... el palo. Acepta que un muchachito fue tu patrón y que tú trabajaste para él. Aunque tengas mucha trayectoria, nunca serás patrona como mi carnal. No estás a su nivel”.

Niurka / Francisco Mancera, cortesía del creador de contenido, IG: @hotSpanishreal y redes sociales

¿HotSpanish volverá a trabajar con Niurka?

Le cuestionamos si cree que su hermano vuelva a trabajar con Niurka y dijo: “No puedo opinar por él. No creo que vuelva a trabajar con ella, pero conozco a mi carnal. Si él ve que algo le puede generar dinero, lo hace. Para él, es primero el dinero. Pero, al ver que Niurka tiró cagadas, dudo mucho que pase”.

Con respecto a los rumores de que supuestamente Niurka le hizo brujería a Roberto, dijo: “Le comenté a mi carnal: ‘No le hagas caso a esa bruja. Haremos una oración por ti’. Esa religión es de amarres y brujerías, pero nosotros tenemos a Cristo”.

Hermano de HotSpanish / Francisco Mancera, cortesía del creador de contenido, IG: @hotSpanishreal y redes sociales

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¿Existe demanda contra HotSpanish por ‘La mansión VIP’?

En otros temas, luego de que la productora de La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón, dijera: “Qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros, ya sea inspirado o fusilado completamente... Las mentes creativas deberían hacer un proyecto completamente original y no contaminar lo que tanto hemos cuidado”,

Samuel arremetió: “Lo dijo porque ya nadie mira la tele. Lo de hoy son las redes sociales. Ya nadie ve las novelas como antes. Les duele perder clientela y que un muchachito les esté tumbando todo. Mi hermano ha sido original. Él ya se ha dedicado a hacer realities, solo que a su modo. No sé a qué se refieren con que no hay originalidad”.

Ante una posible demanda por parte de los directivos de Big brother y La casa de los famosos contra La mansión VIP, el hermano del influencer relató: “Mi hermano tiene un equipo de abogados muy buenos. ¡Los números no mienten! La gente aceptó muy bien el proyecto. El sol sale para todos. Lo que pasa es que ya miraron al proyecto como una competencia. Es algo que suele pasar entre las empresas”.

“No se va a pagar gratis. Obviamente, mi carnal debe sacar dinero de algún lado y lo hace a través del Súper Chat. No le ha copiado a nadie. No tiene nada que ver el parecido de las casas. Eso no significa que sean las mismas. Si yo vendo tacos y el de enfrente también, no son los mismos. Que no chinguen, dejen trabajar”. Hermano de HotSpanish

Por último, expresó su admiración por ‘HotSpanish’: “Me siento orgulloso de mi carnal. Le sabe llegar a la gente a través de lo que les gusta. Él ya traía en mente este gran proyecto. Le invirtió mucho dinero, pero lo veo muy contento. Mi hermano es una ve... El público lo quiere muchísimo”.

Hermano de HotSpanish / Francisco Mancera, cortesía del creador de contenido, IG: @hotSpanishreal y redes sociales

¿Quién es HotSpanish?

‘HotSpanish’ ha destacado por ser creador de contenido, cantante, youtuber y empresario.

Se ha hecho viral por sus videos de bromas, dinámicas de: ‘El que se enoja pierde’, remodelaciones a casas de personas necesitadas y por compartir su vida familiar.

Ha hecho 7 temporadas de La casa de los cuernudos de HotSpanish.

Emprendió su propio tequila ‘Barullo’ con luz led.

Actualmente lo vemos como productor, director y conductor de La mansión VIP.

Cuenta con 15.7 millones de suscriptores en YouTube, 10 millones en Instagram, 40 millones en TikTok y 36 millones en Facebook.

Desde el inicio de La mansión VIP hasta el domingo 10 de mayo, ‘HotSpanish’ obtuvo varios millones de seguidores más en todas sus redes sociales.

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