¿Fin de La mansión VIP? Triunfo de Sol León genera rumores y HotSpanish sorprende ¿habrá segunda temporada?

La polémica no frenó a La mansión VIP. Luego de semanas de tensión, peleas virales, acusaciones de favoritismo y una final que encendió las redes sociales por la victoria de Sol León, muchos pensaron que el reality de HotSpanish podría desaparecer antes de una segunda edición. Incluso, comenzaron a circular rumores sobre supuestas demandas y problemas legales por las similitudes con otros formatos de convivencia. ¿Se cancelará? Esto dijo el creador de contenido.

Mira: Final inesperado en La Mansión VIP HOY 10 de mayo: ¿Quién ganó el reality de HotSpanish? EN VIVO

¿Se cancela la segunda temporada de La mansión VIP tras la polémica de Sol León?

Aunque en redes sociales crecieron las versiones sobre una posible cancelación de La mansión VIP por las polémicas alrededor de la final, HotSpanish dejó claro que el reality continuará y que la segunda temporada ya está confirmada oficialmente.

El influencer y conductor del programa hizo el anuncio durante la transmisión final, donde aseguró que el proyecto regresará este mismo año, entre octubre y noviembre de 2026. Con esto, el creador de contenido intentó tranquilizar a los seguidores del programa que ya temían el fin del reality tras las críticas recibidas en los últimos días.

“Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes”. HotSpanish

A pesar de eso, HotSpanish aseguró que el éxito del programa se refleja directamente en la respuesta del público y en los números alcanzados en plataformas digitales.

HotSpanish / Redes sociales

HotSpanish “Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. Sé que hay demasiada competencia por ahí, aquí son los números de ustedes, los números reales, los números que el público manda. Aquí, con la nobleza del corazón les digo, muchas gracias.”

Hasta ahora, el influencer no ha dado más detalles sobre el elenco, dinámica o posibles cambios para la nueva edición, pero dejó claro que la planeación ya comenzó.

Mira: Maza Clan y Sol León en La mansión VIP: video desata polémica por presunto abuso EN VIVO ¡y nadie intervino!

¿Por qué la victoria de Sol León en La mansión VIP causó tanta polémica?

La gran final de La mansión VIP terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales luego de que Sol León fuera anunciada como la ganadora absoluta del reality.

La empresaria e influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, logró quedarse con el premio de 2 millones de pesos mexicanos tras superar a los demás participantes del programa. Sin embargo, el resultado no dejó contentos a todos.

Gran parte de la audiencia comenzó a cuestionar la decisión final y algunos usuarios señalaron que otros concursantes tenían más apoyo dentro del reality. Las críticas crecieron todavía más cuando se recordó que Sol León también participó como patrocinadora del programa, promocionando una de sus marcas dentro de los vestidores.

Aunque no existen pruebas de irregularidades, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos sobre si su triunfo fue realmente justo o si hubo ventajas por su relación comercial con el proyecto.

Te puede interesar: ¿Murió Alfredo Adame? ‘Sufre’ síntomas de un infarto y preocupa a La mansión VIP ¡Fue atendido por paramédicos!

¿Quiénes fueron los finalistas y eliminados de La mansión VIP?

La primera temporada de La mansión VIP reunió a 16 participantes que convivieron durante varias semanas dentro del reality. La clasificación final quedó de la siguiente manera:



Sol León

Maza Clan

Katy Cardona

Alfredo Adame

Eli Esparza

Carlos Alberto

Naim Darrechi

Aída Merlano

Agustín Fernández

Willito

Lonche de Huevito

Kim Shantal

Suavecito

Aldo Arturo

La Jesuu

Jessica Sodi, última eliminada antes de la final