¿Novio de Niurka en peligro? Bobby Larios reaparece y lanza advertencia a Bruno Espino: “Póngase las pilas”

La vida amorosa de Niurka Marcos ha sido una de las más mediáticas del medio artístico. Actualmente, está comprometida con Bruno Espino ‘el Príncipe’. Si bien en su momento todos aplaudían este romance, ahora está siendo muy criticado, principalmente tras su salida de ‘La mansión VIP’.

Y es que se ha comenzado a decir que la vedette “manipula” al bailarín. Incluso, se han hecho memes en los que a él se le pone como la “mascota” de ella. Entre los que no dudaron en hablar del asunto fue Bobby Larios, expareja de Marcos. El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ no solo arremetió contra la también actriz, sino que también aprovechó para darle una dura advertencia a Bruno. Esto fue lo que dijo.

Bobby Larios / Mezcalent

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¿Por qué la salida de Niurka Marcos y Bruno Espino de ‘La Mansión VIP’ fue tan polémica?

El pasado 19 de abril, se realizó la primera gala de eliminación de ‘La mansión VIP’. Por decisión del público, Niurka fue la expulsada. Tras saber la noticia, la celebridad explotó y comenzó a insinuar que todo era fraude.

Acusó a la producción de quererla “separar” de su novio, Bruno Espino, a quien incluso amenazó con que, si se quedaba, “perdía todos los privilegios” de estar con ella. Al final, ambos se fueron.

Esto no fue el final, ya que, en cuanto pudo, posteó una serie de historias diciendo que el show era armado para beneficiar a ciertos participantes, principalmente a Sol León, quien, según ella, será la ganadora.

También celebró que no la pudieron alejar de “su hombre” y se dijo sumamente molesta por las presuntas “faltas de respeto” que había recibido.

Diversos medios reportaron que, aparentemente, ‘HotSpanish’, creador del reality, iba a proceder legalmente contra Niurka. Se dijo que esta última también haría lo mismo. Aunque esto no ha sido del todo confirmado, en su momento, la cubana mencionó que había sido contactada por los abogados del influencer para que bajara las historias en las que hablaba mal del concurso.

Niurka y Bruno / Redes sociales

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¿Qué mensaje le envió Bobby Larios a Bruno Espino, novio de Niurka?

A través de un video para redes sociales, Bobby Larios reaccionó a la salida de Niurka Marcos y Bruno Espino de ‘La mansión VIP’. Larios dijo que, a su perspectiva, la cubana se vio como un “payaso” con su actitud.

Aseguró que su ex ya no es tan relevante como antes y le recomendó a Bruno que mejor “huyera”, pues ella solo lo estaría “perjudicando”.

“Es un payaso, hoy por hoy es un payaso y al muchacho, desafortunadamente, se lo está llevando entre las patas. Póngase las pilas, mi querido Bruno, ponte las pilas, brother. Utiliza las cosas buenas y positivas. Vas a quedar mal” Bobby Larios

En respuesta, Bruno simplemente se limitó a retarlo a subirse al ring con él, dejando ver que enfrentará a cualquiera que hable mal de Niurka o su relación. Hasta ahora, Niurka no ha respondido.

¿Quién es Bobby Larios y cómo fue su romance con Niurka Marcos?

Si bien Bobby Larios es más conocido por haber sido pareja de Niurka Marcos, es un actor, bailarín, cantante, director de orquesta, locutor y coach mexicano. Su romance con la vedette comenzó en 2003.

En aquella época, ambos estaban trabajando en ‘Velo de novia’, una novela de Juan Osorio, quien en aquel entonces era pareja de la cubana. Se dijo que, presuntamente, Marcos le fue infiel a Osorio con Bobby.

Los actores se casaron de manera rápida. No obstante, su matrimonio no duró mucho. Se divorciaron en 2006. Ambos han dado versiones sobre el motivo de la ruptura. Ella sostiene que Bobby era una persona muy “inestable” y “berrinchudo”, mientras que él afirma que su romance inició como una mentira, ya que realmente Marcos solo lo usó para desquitarse de Osorio y realmente no hubo amor de por medio.

“Fue fingido en el principio, no sé cuántos meses, no teníamos intimidad, pero teníamos que estar juntos. A Niurka le deseo lo mejor porque en su momento me enamoré de ella y llegó el proceso de entendernos”, dijo Bobby hace algunos años.

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