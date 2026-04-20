Romina Marcos estalla contra Brenda Zambrano por hablar de Niurka y ¡revive vieja rivalidad!

La participación de Niurka Marcos en La mansión VIP no solo ha generado opiniones divididas entre fans, también reavivó tensiones del pasado con Brenda Zambrano, quien no dudó en opinar… pero no esperaba la reacción de Romina Marcos.

La hija de la vedette cubana salió al frente para defenderla y lo que comenzó como comentarios terminó convirtiéndose en una guerra de indirectas “bendiciones” y señalamientos de hipocresía, el drama creció y dejó claro que esta historia viene de mucho antes.

Mira: ¿Niurka Marcos hace brujería en La mansión VIP? Señalan extraño gesto con sus compañeros en el reality

¿Niurka marcos fue la primera eliminada de La mansión vip junto a su novio Bruno?

Niurka Marcos se convirtió en la primera eliminada de La mansión VIP, un resultado que sorprendió a muchos, ya que su carácter explosivo y dominante hacía pensar que permanecería más tiempo en el reality.

En los días previos a su salida, la vedette protagonizó varios enfrentamientos verbales que influyeron en la percepción del público. La tensión aumentó cuando expresó dudas sobre la transparencia del programa, señalando como “sospechoso” que se hubiera ocultado la tabla de posiciones y sugiriendo una posible preferencia hacia Sol León y Eli Esparza. Esto derivó en una discusión directa con HotSpanish, quien negó cualquier manipulación y aseguró que las votaciones siempre fueron honestas, explicando que la tabla se ocultó para no desmotivar a quienes iban en último lugar.

La eliminación se decidió por el dinero generado en el súper chat de YouTube, mecanismo clave del reality, donde Niurka fue la participante que menos monetizó. Como parte del acuerdo del programa, Bruno Espino, su pareja, también abandonó la competencia al decidir acompañarla. Visiblemente molesta, la cubana acusó a HotSpanish de manipular el contenido, lo insultó al salir y lanzó fuertes declaraciones asegurando que intentaron humillarla y que revelará lo que, según ella, se quiso ocultar dentro de La mansión VIP. Ambos salieron juntos, dejando una casa dividida y una polémica que promete continuar fuera del reality.

Lee: ‘La mansión VIP’: Sol León y Niurka protagonizan intensa discusión, ¿rivalidad a la vista?: “Yo soy navajita”

Niurka explota contra Hotspanish al ser eliminada

👉 SE FUE CON TODO 💣 Niurka no se guardó nada al salir #LaMansionVIP pic.twitter.com/EgVFz9LILy — Grogu (@GroguObserva) April 20, 2026

¿Por qué Romina Marcos se lanzó contra Brenda Zambrano?

Romina Marcos no dudó ni un segundo en meterse a la discusión luego de que Brenda Zambrano cuestionara la actitud de Niurka Marcos en La mansión VIP. Para la hija de la vedette, los comentarios de la exintegrante de Acapulco Shore no solo fueron innecesarios, sino repetitivos, por lo que decidió confrontarla directamente en redes sociales.

La molestia de Romina quedó clara cuando escribió: “¿Otra vez hablando de mi mamá? Pero cuál es la necesidad si no estás en el reality?”

El mensaje encendió el intercambio de indirectas y respuestas públicas, dejando claro que Romina no piensa permitir que sigan atacando a Niurka, especialmente viniendo de alguien con quien su mamá arrastra un historial de conflictos desde hace años.

¿Qué se dijeron Romina Marcos y Brenda Zambrano en redes sociales?

Tras el primer mensaje de Romina, Brenda Zambrano respondió defendiendo su postura y recordando sus propias experiencias con Niurka: “Comenté porque ya viví lo mismo. Cuando se burló de mi cuerpo tampoco estuvo padre, así de simple y no es personal. No me voy a poner a discutir. Te mando bendiciones cuídate”.

Lejos de terminar ahí, Romina contraatacó con otro mensaje directo: “Tú también haz sido cule... con otras mujeres, las haz criticado, haz hablado mal de ellas. Solo procura no juzgar en otros lo que tú también haces... Y no estoy discutiendo, me gusta ser clara y de frente, cuídate también”.

Posteriormente, Romina publicó una indirecta que muchos interpretaron como dedicada a Brenda: “Las personas cuando critican a los demás se les olvida lo que ellos han hecho también… todos tenemos colita que nos pisen”.

A lo que Brenda no tardó en responder: “Si es para mí, etiquétame bb, no pasa nada”.

Romina cerró el intercambio con sarcasmo: “Es que ando aplicando la misma que tú de tirar pura indirecta”, provocando la última respuesta de Zambrano: “Ah bueno, entonces sí estás aprendiendo bien”.

Mira: ¿Niurka distanciada de su hija? Romina Marcos llora al hablar de la relación con su mamá: “Nos hemos herido”

¿De dónde viene la rivalidad entre Niurka Marcos y Brenda Zambrano?

La enemistad entre Brenda Zambrano y Niurka Marcos no es nueva. Todo comenzó durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo, donde la modelo decidió aliarse con Laura Bozzo, un movimiento que la vedette interpretó como una traición directa.

Desde entonces, los encontronazos entre ambas se volvieron constantes y las críticas no han parado cada vez que una aparece en un nuevo proyecto.

¿Quién es Brenda Zambrano?

Brenda Zambrano es una modelo, influencer y figura de reality shows mexicana que se hizo conocida por su participación en programas de telerrealidad, donde su imagen, carácter directo y polémicas constantes la colocaron rápidamente en el foco mediático.

Nació en Hidalgo, Tamaulipas, y alcanzó la fama nacional en 2015 tras integrarse al elenco de “Acapulco Shore”, el reality de MTV que retrata la convivencia de jóvenes en ambientes de fiesta. Su presencia en el programa fue clave para consolidarla como uno de los rostros más reconocibles del formato, tanto por su apariencia como por los conflictos y romances que protagonizó.

Tras Acapulco Shore, Brenda Zambrano continuó construyendo su carrera dentro del género de telerrealidad. Participó en proyectos como “La isla: Desafío en Turquía”, donde mostró una faceta más competitiva y resistente, alejándose un poco de la imagen solo relacionada con fiestas. Además, ha sido invitada recurrente a programas de debate, realities derivados y contenidos digitales donde comenta polémicas del medio.

También es recordada por su paso por “La casa de los famosos” (Telemundo), donde coincidió con Niurka Marcos. Ahí nació una rivalidad que se ha mantenido con el paso de los años y que revive cada vez que alguna de las dos aparece en un nuevo proyecto televisivo.

Más allá de los realities, Brenda Zambrano ha desarrollado una carrera como influencer, colaborando con marcas de moda, belleza y estilo de vida. En redes sociales comparte contenido relacionado con fitness, viajes, imagen personal y momentos de su vida privada, lo que le ha permitido mantener vigencia incluso cuando no está en pantalla.