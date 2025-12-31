¿Guty Carrera traiciona a Alana Lliteras? Filtran likes a fotos de Brenda Zambrano, su ex; él responde

Guty Carrera habría dado like a fotografías de su exnovia Brenda Zambrano mientras mantiene una relación con Alana Lliteres. La información fue compartida por el periodista Gabo Cuevas, quien filtró unas capturas de pantallas compartidas por Brenda Zambrano exponiendo a su ex.

En las capturas, Guty Carrera, primo Danilo Carrera, aparece dando like a algunas fotos de ella en traje de baño, según Gabo Cuevas.

“¿Tú cómo actuarías si tu actual pareja le da likes a su ex, con la que inclusive tenía planes de boda? Esta persona, que según quiere a Alana, está likeando fotos de Brenda. Alana, perdóname, pero ¿cómo le dio like a una publicación de Brenda?”, dijo Gabo.

Mira: Guty amenaza con demandar a Brenda Zambrano y ella le responde: “No le tengo miedo”

Guty Carrera le dio like a Brenda Zambrano y él anuncia en sus redes que hackearon su cuenta de Instagram. / Redes sociales

¿Qué dijo Guty Carrera tras supuestos likes a Brenda Zambrano, su ex?

Aunque Guty Carrera no ha reaccionado directamente a la polémica con Brenda Zambrano lanzó este martes un comunicado en sus redes sociales con el cual confirma que su cuenta de Instagram fue hackeada.

“Cumplo con informar que las redes sociales vinculadas a mi persona fueron sujetas de un acceso indebido e ilegal (hackeo) a mi cuenta de Instagram @gutyproductos por terceros. A partir de este hecho, adopté las medidas correctivas pertinentes para evitar daños o perjuicios a mi persona”, se lee.

En el comunicado dirigido a la opinión pública, Guty revela que su cuenta fue hackeada desde el 26 de diciembre y que ya tomó las medidas pertinentes para proteger sus redes sociales.

Hasta el momento, Alana Lliteras no ha compartido ninguna declaración al respecto.

Mira: LEBEH: la Divaza baila junto a Dania Méndez y, ¿Alana Lliteras sale del reality show?

¿Qué dijo Brenda Zambrano sobre hackeo de Guty Carrera y su relación con Alana Lliteras?

En su cuenta de TikTok Gabo Cuevas compartió un audio enviado por la exintegrante de “Acapulco Shore”, en el que habla sobre los presuntos likes del modelo.

Tras hacerse pública la polémica, Guty Carrera aseguró que su cuenta de redes sociales fue hackeada y lo confirmó a través de un comunicado, con el que buscó deslindarse de la situación.

En el audio difundido, Brenda Zambrano expresó su molestia y lanzó un contundente mensaje:

“Tan fácil es aceptar que te dio curiosidad y que uno comete errores, pero es más fácil la mentira y la negación. Él sí me daba like, empezó a likearme y, ojalá. la niña abra los ojos. Si de verdad la quieren, díganle cómo está actuando Guty. ¿Qué quería Guty dándome like? Me bloqueó cuando salió esto. Duele cuando le das like a la exnovia que no puedes superar”, expresó.

Checa: Josh Gutiérrez ya le pidió una disculpa a Alana Lliteras por el beso que le dio: “No salió como queríamos”

¿Cómo ha sido el romance entre Alana Lliteras y Guty Carrera?

Aunque Guty Carrera y Alana Lliteras se conocieron durante su participación en ‘La casa de los famosos’ 4 de Telemundo, donde ambos demostraron tener una gran conexión, en ese momento solo mantuvieron una amistad. Sin embargo, tras salir del reality show, la química entre ellos creció y en marzo confirmaron su noviazgo. Aunque fueron vistos desde antes por lo que se cree que llevan al rededor de un año de novios.

Los rumores comenzaron a sonar con fuerza cuando ambos fueron captados en actitud cariñosa durante la fiesta de ‘la Melaza’ en Nueva York. Además, los fans notaron que publicaban fotos en los mismos lugares, aunque nunca posaban juntos.

Guty y Alana se besan en La casa de los famosos / Twitch

También intercambiaban mensajes románticos y coquetos en redes sociales, lo que terminó por avivar las especulaciones. Finalmente, fue el propio Guty quien decidió confirmar lo evidente y hablar abiertamente sobre su relación con Alana.

Alana Lliteras, exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, ha llevado su relación con calma, paso a pasito: “No les diré el mes de aniversario, pero es un día 9 (sonríe). Desde que formalizamos hablamos de diferentes temas y él respeta mi etapa y yo la suya. Soy más chapada a la antigua y me ha gustado que vayamos poco a poco. No soy de las mujeres que haga todo rápido. Primero salimos, nos volvemos novios, viajamos, nos casamos y tenemos hijos. Mi sueño de toda la vida es casarme y ser mamá. No soy fácil de conquistar. Le costó trabajo”.

Se sabe que la pareja lleva al rededor de un año de noviazgo, aunque fue el marzo de 2025 cuando Guty Carrera confirmó su romance.

Mira: Alana Lliteras advierte a Guty Carrera: “Si me pone los cuernos, me voy y eso no es negociable”, ¿sabe algo?