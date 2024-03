Guty amenaza con demandar a Brenda Zambrano y ella le responde: “No le tengo miedo”

Luego de la emblemática eliminación del pasado lunes en ‘La casa de los famosos’ en la que Cristina eliminó a Alfredo Adame; Brenda Zambrano y Guty Carrera se iban a encontrar en el programa ‘Pica y se extiende’ en donde iban a hablar de la polémica que han protagonizado desde que terminaron su relación hace tiempo.

Sin embargo, el ya eliminado de LCDLF no se quiso enlazar con el programa que iba a tener a su exnovia hablando sobre las acusaciones que hizo en su contra incluso antes de que entrara al reality, en las que lo culpó de tratarla mal psicológicamente y coquetear con sus propias amigas cuando tenían una relación.

Guty argumentó con el programa que no se iba a conectar para hablar con ella porque la próxima semana la demandará. Como respuesta, Brenda se sorprendió y dijo que no sabía por qué no le quiso decir de ese proceso legal enfrentándola en vivo, pero advirtió: “No le tengo miedo, que haga lo que tenga que hacer. Estaré en México sentada esperando su procedimiento legal”.

No te pierdas: ¡Geraldine Bazán se fue a ‘La casa de los famosos’ en secreto! ¿A buscar el amor? Ya superó la infidelidad

¿Por qué Guty demandará a Brenda Zambrano?

Sobre las causas de la demanda, Brenda dice desconocer esas razones, pero si fue porque habló de él en redes sociales, considera que el influencer debería demandar “a toda la gente que opina en redes y en los programas” y señaló: “Guty no salió (de La casa de los famosos) por lo que yo dije. Salió porque su comportamiento no le gustó a la gente”.

Brenda también habló sobre las acusaciones de Serrath contra Guty en ‘La casa de los famosos’ y opinó que si bien tal vez exagera un poco, le cree todo lo que dice acerca de que se mandaban mensajes y lo apoyaba y resultó que él ahora lo niega todo. “Si cuando estaba conmigo le mandaba mensaje a mis amigas, ahora soltero le manda mensajes a todas”, dijo.

Entérate: ¿Ester Expósito tiene novia? Video con otra mujer se vuelve viral

Guty y Brenda terminaron luego de que ella participara en La casa de los famosos y se conocieron en el reality Guerreros en México / Instagram: @gutycarrera

Brenda desenmascara a Guty: “Todas las mujeres somos las locas”

Recordemos que en Perú, Guty también fue acusado por su exnovia de maltratos en su relación y hubo una denuncia ante la justicia. Más tarde, el influencer la contrademandó por difamarlo.

Esta vez, Brenda cree que Guty quiere repetir esa historia con ella y le manda un mensaje: “Que acepte porque le quiere echar la culpa a todos los demás, menos él. La pasé muy mal, yo le eché la mano, por algo ha salido en programas, yo fui la que lo dio a conocer en México porque a Guty no lo conocen ni por Danilo Carrera (su primo), sino por ser el ex de Brenda Zambrano”.

“Yo sí puedo aceptar que estoy loquita, que fui muy tóxica, pero él me quiere echar toda la responsabilidad a mí. Le falta actitud y pantalones”, añadió.

Además, en una entrevista en ‘La mesa caliente’, Brenda ahondó en estas declaraciones y comentó que Guty siempre tiene el mismo discurso para defenderse, diciendo que “todas las mujeres” con las que está son las “locas”: “Que tome terapia y reflexione por qué repite los mismos patrones para estar con mujeres así como nosotras, tóxicas”, concluyó.

Mira: ¿Quién es Cristina Porta? La habitante de La casa de los famosos que está dando de qué hablar