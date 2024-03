¡Geraldine Bazán se fue a ‘La casa de los famosos’ en secreto! ¿A buscar el amor? Ya superó la infidelidad

Geraldine Bazán (41 años) sorprendió a ‘propios y extraños’ al ingresar a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo a la mitad de la cuarta temporada. En exclusiva para TVNotas, la madre de la actriz, Rosalba Ortiz, nos contó que ¡ni siquiera ella estaba enterada de su participación!

“No me dijo que iba a entrar, ni siquiera: ‘Mamá, ahora ustedes me tienen que ayudar con esto’”. A pesar de ello, la señora la apoya incondicionalmente.

También nos contó que el ex de su hija es quien está al cuidado de sus nietas. “No tiene trabajo desde hace como dos o tres meses y ha estado más con las niñas. Geraldine siempre se ha hecho cargo. Ella tiene su propia vida. Cuando él las cuida, ella sale de viaje. Ya no se queda llorando el fin de semana que no las tiene”.

Puedes ver: En LCDLF, Geraldine Bazán se mete a la regadera con tres hombres: Video

La mamá de la actriz nos dijo que ni ella sabía que su hija entraría al reality / Alejandro Isunza

Geraldine Bazán ya superó la infidelidad de su ex

Hace unos días, Geraldine se sinceró en el reality sobre lo mucho que le dolió enterarse de la infidelidad de su ex, a través de redes sociales. Al respecto, doña Rosalba asegura que la actriz ya salió adelante. “Ya vio la tranquilidad. Ya vio que las niñas ven con cierta madurez lo que sucedió en la familia”.

Sin embargo, habló sobre cómo sufrió su hija. “Lloraba, pero tenía que estar bien por sus hijas. Yo me ponía en su lugar pero me daba mucho disgusto. Más con las redes sociales. Y esa mujer (Irina Baeva) aventando indirectas y cosas así. Sobre todo, la burla pública. Ella vivió muchos años conmigo. Vio lo independiente que soy y que se puede sobrevivir con y sin pareja”.

¿Geraldine Bazán buscará el amor en ‘La casa de los famosos?: “Ella es una mujer completa”

Después de este duro episodio, Geraldine se ha dado nuevas oportunidades en el amor, pero ningún romance ha prosperado. ¿Será que en LCDLF Geraldine encuentre a su media naranja? “Ay, no. Ella es una mujer completa. No necesita medias naranjas ni necesita estarse luciendo. Nadie la espera, ni va a buscar el amor”.

Checa: LCDLF: Alfredo Adame admite que quería golpear a Cristina Porta en vivo y censuran las cámaras: Video

Lupillo hizo esta expresión cuando vio llegar a Geraldine al programa y supuestamente es su crush / Instagram

Desde sus primeros días en la casa, se podía ver cierto interés por parte de Lupillo Rivera. La señora Rosalba está segura de que su hija no caerá: “Ni lo conocía, ni lo conoce, ni lo conocerá. La verdad, sí es muy lindo, muy simpático. Pero pues que enfoque sus miradas hacia otro lado, porque Geraldine no le va a hacer caso. Por respeto o decencia o camaradería bromearán, pero hasta ahí. Mi hija no va a romancear. Ella va a jugar, a divertirse y a ganar”, sentenció.

Geraldine y sus polémicas en ‘La casa de los famosos’

Le preguntamos de la situación que causó revuelo en redes sociales cuando la actriz se metió a la regadera con Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y ‘la Divaza’, y se divirtió enjabonando a uno de ellos.

“Ahora con esta apertura de ellos, ellas y elles, ya pueden utilizar los baños hombres y mujeres. Nada más está el: ‘Oye, me estoy bañando’. Pero yo creo que ya saben que no se deben de bañar sin ropa, que tienen que traer sus trajes de baño. Digamos que solo les enjabonó la cabeza”, dijo.

Confía en el futuro de Geraldine en el reality. Espera que gane: “Yo solo le pido a Dios que ella sea feliz. Y que se divierta, que juegue, que se atreva también. ¿Por qué no? Ella sí tiene la suficiente inteligencia emocional y psicológica para estar en este tipo de programas”.

“Ahí se ve lo bueno y lo malo, los valores y los no valores. A cada quien le toca hacer o ser un personaje. Yo solo espero que mi hija no sufra. Que dé contenido. Pero, por supuesto, ella tiene en la mente, ante todo, la cara de sus hijas, de nuestra familia”, confió.

No te pierdas: Más pleitos en LCDLF: una integrante del cuarto Tierra podría demandar a otra habitante