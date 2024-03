En LCDLF, Geraldine Bazán se mete a la regadera con tres hombres: Video

Geraldine Bazán es una de las cuatro nuevas habitantes que ingresaron recientemente a ‘La casa de los famosos 4’ a media temporada. Y aunque su ingreso no fue del agrado de los integrantes anteriores, precisamente por el tiempo en el que llegó, la actriz se ha esforzado por llevarse bien con sus compañeros y poco a poco lo ha logrado.

Geraldine duerme en el cuarto Fuego con Cristina y los demás integrantes que llegaron con ella, pero aún no tiene una estrategia clara con un equipo en particular.

Es así que la actriz se encontraba en los baños cuando el cuarto Tierra se dispuso a ‘dar contenido’ en una de las regaderas, activando las cámaras.

El propósito del cuarto Tierra era bañarse juntos para divertir a sus fans, pero no contaban con que Geraldine se uniera a su contenido.

Geraldine se metió a la regadera con los hombres del cuarto Tierra para divertirse / Instagram

Geraldine se metió a la regadera y comenzó a enjabonar a Divaza haciéndole un peinado, mientras Romeh y Clovis también lo enjabonaban y pensaban en incluir a Geraldine en el juego. Eso sí, la actriz les advirtió que no quería mojarse el cabello y solo se divertiría con ellos un rato hasta que llegó a Aleska a decirle que la comida estaba lista, con el propósito de sacarla de ahí.

El momento fue considerado como candente y a la vez divertido, pero Geraldine finalmente se salió de la ducha y luego entró Ariadna del cuarto Tierra a reemplazarla en la regadera.

Cabe mencionar que todos los habitantes traían su traje de baño y el momento solo fue algo divertido para ellos y para el público.

Lupillo y el cuarto Tierra critican la acción de Geraldine de meterse a la regadera

No obstante, para el cuarto Tierra esto no fue de su agrado, pues al terminar el momento y estando juntos, en su habitación, Lupillo dijo que Geraldine no tenía por qué unirse al momento que estaban teniendo y mencionó que no le había gustado nada lo que pasó.

Por su parte, Ariadna reiteró su desagrado de que la actriz se hubiera metido en el momento que ellos estaban teniendo como grupo, sin recibir ninguna invitación a unirse. Igualmente, Romeh y Clovis dijeron que se sorprendieron de verla adentro con ellos y no sabían si incorporarla al juego o ignorarla.

