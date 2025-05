Geraldine Bazán confirma distanciamiento de su madre doña Rosalba: “Elegí mi paz”

Geraldine Bazán se encuentra nuevamente en medio de la polémica, esta vez por el supuesto distanciamiento con su madre, doña Rosalba Ortiz.

Según información revelada por Javier Ceriani, la actriz presuntamente lleva dos años sin hablarle a su madre, a quien además no le permitiría tener contacto con sus hijas.

“Una fuente muy cercana —no diré el nombre— me confirmó que Geraldine Bazán y Rosalba llevan muchos años con una relación fracturada, pero específicamente dos años sin hablarse. La bloqueó del teléfono, de las redes, de todos lados”, señaló Ceriani en la emisión más reciente de su programa en YouTube.

En medio de las especulaciones, Geraldine Bazán confirmó en entrevista con los medios que efectivamente está distanciada de su madre.

La actriz, quien recientemente participó en ‘Las hijas de la señora García’ aseguró que aunque ama y respeta a su madre optó por distanciarse de ella para priorizar su paz y el de sus hijas.

“La verdad porque se los he dicho siempre muchas veces no entro en detalles, si estamos distanciadas un poco, creo que en cualquier familia puede suceder que no estés de acuerdo con muchas cosas, pero la amo y la respeto pero hubo un momento en el cual elegí mi paz y la paz de mis hijas también”.

¿Por qué Geraldine Bazán se alejó de su mamá Doña Rosalba?

Aunque la actriz Geraldine Bazán no dio detalles de la polémica con su madre, dejo entrever que la razón fue que le pidió a su mamá que dejara de dar declaraciones a los medios, pero esta no lo hizo, es que Doña Rosalba suele ser muy cercana a los medios y siempre opina respecto a las polémicas que involucran a su hija.

En algún momento, la misma señora Rosalba reveló que su hija se había enojado con ella por revelar que estaba distanciada de su padre, a quien señaló como un papá ausente en la vida de sus hijos.

“Sobre todo por cuestiones mediáticas que no tenían nada que ver conmigo pero parecía que si, Le pedí de todas las maneras posibles, llorando, rogando, en reclamo, de todas las formas posibles que dejara de dar declaraciones y demás y bueno pues no sucedió y decidí tomar un poco de distancia esperando que en algún momento ella reflexione y podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido”, concluyó.

Sin embargo Geraldine Bazán espera que las cosas con su madre puedan mejorar en un futuro y volver a tener la relación que han tenido.

