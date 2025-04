Mamá de Geraldine Bazán se lanza contra Irina Baeva tras revelar que sufrió infidelidades de exparejas

En días recientes la actriz de origen ruso, Irina Baeva se apoderó de las tendencias luego de revelar que ha sufrido infidelidades, hecho que desató controversia.

Pese a que está alejada de su hija, ahora la mamá de Geraldine Bazán, se lanza contra la actriz que ha sido relacionada sentimentalmente a un empresario, ex de Ninel Conde, de quien también se dijo tuvo romance con Geraldine el año pasado.

Irina Baeva / FB: Irina Baeva

¿Qué dijo Irina Baeva sobre la infidelidad?

En una entrevista con Montserrat Oliver, Irina habló de su experiencia con infidelidades y violencia por parte de exparejas, lo que la ha llevado a terminar esas relaciones.

“La única razón por la cual termino (una relación) son las infidelidades, de las cuales todo el mundo está enterado”, afirmó Irina, añadiendo: “Así pasaron las cosas, ni modo. En mi ingenuidad las analizo, las interiorizo, pero no me gusta externarlo, y entiendo por qué las mujeres no lo quieren hacer (hablar de cuando su pareja les es infiel)”, dijo la actriz, que recientemente desató rumores de boda con su nuevo romance.

Irina Baeva importante decisión / Redes sociales

¿Qué dijo la mamá de Geraldine sobre las declaraciones de Irina Baeva?

Ante la bomba que soltó Irina, parece que no todos han sido empáticos con ella. Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, a través de las cámaras de ‘Ventaneando’ envió un contundente mensaje para la rusa.

“Tarde o temprano todo se te regresa”, expresó la señora Rosalba Ortiz, dejando claro dónde están sus lealtades.

Doña Rosalba no fue la única que opinó, pues desde hace días, la situación ha desencadenado una serie de debates en redes entre quienes apoyan a Irina y los detractores que creen que lo que ha vivido es más una cosa del karma.

Geraldine causó revuelo hace unos días, al hablar sobre su fidelidad, ¿ella ha puesto el cuerno?

Geraldine aseguró que nunca ha puesto los cuernos. / Instagram.

Los internautas le recuerdan a Irina Baeva sus comentarios del pasado

Irina Baeva hizo publicaciones en redes sociales hace años que la gente le recordó: