¿Irina Baeva sola y enferma? Queda mal en carnaval de Minatitlán y del galán ¿ni sus luces?

Luego de que Irina Baeva rompiera el silencio a cerca de una ruptura amorosa por infidelidad, la actriz también ha dado de qué hablar por su reciente participación en el Carnaval de Minatitlán, donde era parte de un desfile en carro alegórico pero terminó abandonándolo. Además, en esta ocasión Irina fue captado sola y sin Giovanni, su presunto romance. ¡Te contamos los detalles!

Irina Baeva / Redes sociales

¿Por qué terminó una relación Irina Baeva?

La actriz rusa que ha formado su carrera en México, recientemente destapó la verdad detrás de una ruptura amorosa y otras relaciones en las que ha sufrido infidelidades y violencia de parte de exparejas.

Fue en el programa ‘Montse & Joe’ donde la intérprete de ‘Pasión y poder’ se abrió respecto a estos temas, asegurando que no suele hablar en público respecto a sus experiencias amorosas. Sin embargo, la ocasión lo ameritaba ya que deseaba inspirar y apoyar a otras mujeres que, como ella, han sufrido infidelidades.

Sobre cómo fue que terminaron las cosas entre ella y su expareja, Irina señaló: “Así pasaron las cosas, ni modo. En mi ingenuidad las analizo, las interiorizo, pero no me gusta externarlo, y entiendo por qué las mujeres no lo quieren hacer (hablar de cuando su pareja les es infiel)”.

Irina Baeva en el programa Montse & Joe / Captura de pantalla de instagram: @montseyjoetv

Por otro lado, la actriz encendió las alarmas al mostrarse vulnerable en la entrevista y revelar que vivió violencia en una relación anterior: “Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta. No física. No hemos llegado ahí”, confesó.

Afortunadamente la intérprete de ‘Vino el amor’ se dio cuenta de lo que estaba pasando y pudo salir de esa relación: “Fue un tema que rebasó, muy irrespetuoso, todo verbal, pero tengo claro ese momento. Iba en mi camioneta. Vino un mensaje y dije: ‘Es hasta aquí'''.

Irina Baeva / FB: Irina Baeva

¿Irina Baeva y Giovanni son novios?

Pese a la impactante revelación, la actriz ha demostrado que la vida sigue, pues recientemente en TVNotas captamos a Irina Baeva y al ex de Ninel Conde, muy juntitos, tras rumores de boda y con quien ya ha sido captada en anteriores ocasiones.

Mucho se ha dicho sobre este nuevo romance, y aunque ambos han negado una relación más allá de la amistad, de acuerdo con información de la periodista María Luisa Valdés, un amigo cercano a ella le envió pruebas de que Giovanni e Irina Baeva supuestamente se casaron en un evento privado, por lo que no dudó en preguntarle directamente al empresario:

“Le mandé un mensaje a Giovanni y le pregunté: '¿Te casaste?’. Y empezó a responder otras cosas. No me dijo si sí o no. O sea, casi, casi me confirmó que se casó con Irina Baeva. Que sean felices, que les vaya muy bien”, comentó María Luisa.

Así fueron captados por TVNotas:

¿Irina Baeva estuvo sola en carnaval de Minatitlán, el 5 y 6 de abril?

Ahora, Irina Baeva está en boca de todos porque acudió el fin de semana pasado a Minatitlán, Veracruz para participar en el primer desfile del carnaval, no obstante, después de haber subido al carro alegórico en el que desfilaría, no tardó nada en bajar, pues se sintió enferma. Al respecto, las autoridades del municipio comentaron:

''Nos reportaron un problema de salud. Allá el proveedor tendrá que dar cuentas. Es un tema que tenemos que ver con la persona con la que se hizo el convenio. El único mensaje es que tiene que responder al contrato convenido’’.

Aunque en TVNotas hemos visto a Irina Baeva junto a Giovanni en eventos, esta vez la intérprete fue captada sola. ‘Ventaneando’ quiso aprovechar para platicar con ella antes de que partiera hacia el desfile. Sin embargo la actriz rusa no dio pie a grandes declaraciones y se fue pronto. ¿Habrá terminado su último romance con Medina?