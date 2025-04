Geraldine Bazán revela por qué no tiene novio: “Le tengo que bajar a mi empoderamiento”

Desde su divorcio en 2018, Geraldine Bazán ha mantenido un bajo perfil en cuanto a su vida amorosa. Aunque en su momento fue relacionada con figuras como Alejandro Nones y un empresario ex de Ninel Conde, la actriz nunca confirmó ninguna relación y ha preferido mantenerse reservada en ese aspecto. Hoy, continúa soltera, centrada en su carrera y en su faceta como madre.

Durante su reciente participación en el programa ‘Miembros al aire’, la actriz de ‘Las hijas de la señora García’ habló abiertamente sobre las razones por las que cree que no ha vuelto a tener una relación formal. Sin rodeos, Bazán reconoció aspectos de su personalidad que, según ella, pueden ser parte del motivo para no encontrar novio:

“Soy una mujer súper independiente, súper trabajadora, resuelvo. Tengo mi energía masculina un poco más allá de lo que debería... Yo creo que por eso no tengo novio, porque le tengo que bajar 10 rayitas a mi empoderamiento”, confesó entre risas la actriz de telenovelas.

Geraldine Bazán comparte la razón por la cual cree que no tiene pareja. / Instagram: @geraldinebazan

¿Por qué Geraldine Bazán no tiene novio?

Ante esto, Raúl Araiza no tardó en intervenir para defender la postura de la actriz y elogiar su carácter: “Pero está bueno eso, también una mujer que es un reto. Enamorarla, que te admire. Es mejor a que haga lo que tú quieras”.

Geraldine coincidió, pero también reflexionó sobre la manera como algunos hombres perciben a mujeres con carácter fuerte:

“Totalmente, pero muchas veces pasa que cuando las mujeres tienen carácter y resuelven, los hombres dicen: ‘¿Y yo cómo voy a aportar? Si ella resuelve todo, no me necesita’”.

A pesar de los desafíos que reconoce, Geraldine Bazán sigue independiente sin galán, y fiel a su estilo de vida independiente. Dejó claro que su prioridad no es encontrar pareja, sino seguir creciendo personal y profesionalmente. Sin embargo, también tiene muy claro cómo debe ser el hombre que la conquiste.

¿Cómo debe ser novio de Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán habló sin filtros sobre su vida amorosa, su etapa actual y cómo sería ese hombre que realmente le hiciera ilusión. Desde su divorcio en 2018 no ha formalizado una nueva relación. A pesar de esto, la actriz se mostró muy clara sobre lo que espera de una pareja:

“Que sea un hombre, no un niño. No tiene que ver la madurez ni la edad. Hay hombres de 50 años que, por Dios, que los ayuden, y hay chavos de 36 que son independientes y maduros. La verdad, preferiría que fuera más fácil un hombre con hijos. Si es divorciado, podría ser”, explicó con sinceridad.

Más allá de la edad o el pasado sentimental, la actriz valoró otros aspectos esenciales en una pareja: “Eso sí, que esté al nivel, que sea interesante pero también simpático, un hombre que se cuide”, detalló la también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo 2024.

Hoy, Geraldine se encuentra en una etapa de plenitud. “Ya me casé, me divorcié, tuve hijas y estoy en la mejor etapa de mi vida”, aseguró. Incluso compartió una divertida anécdota con su hija mayor, quien le cuestionó por qué no tiene novio:

“Me dice: ‘Yo creo que eres muy sangrona’. Me lo dijo con otra palabra. ‘No eres accesible’. Y le digo: ‘¿Entonces cómo le hago?’, y me dice: ‘Llegas, volteas, lanzas la mirada’. ¡Ahí está mi hija de 16 años enseñándome a ligar!”, comentó Bazán entre risas.

