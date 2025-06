Natti Natasha y Raphy Pina serán padres por segunda vez: “Llega en el momento perfecto y más deseado”

Hace unos momentos, Natti Natasha sorprendió a todos al anunciar que estaba embarazada por segunda ocasión de su pareja, Raphy Pina. Esta noticia llega poco más de un año después de que el reguetonero saliera de la cárcel tras cumplir una sentencia de dos años y dos meses por posesión ilegal de armas.

La intérprete de ‘Tonto’ dio la noticia a través de un video para Instagram. En dicho clip, se puede ver a la cantante planeando su gira de conciertos para este año, mientras se prueba varios outfits, ya que “ninguno le queda”. En algún punto, su esposo menciona que tendrán que reagendar las presentaciones.

Por otra parte, la propia artista confirma que está embarazada y le dice a sus fans que su tour se pospone para 2026, ya que hay cosas que “no pueden esperar”.

“Esta bendición no se puede esconder, ni se puede pausar. Así que, confirmado; tour 2026, pero con familia agrandada. See you (nos vemos)”, expresó, mientras mostraba la ecografía de su bebé en un pizarrón.

¿Qué ha dicho Natti Natasha sobre su segundo embarazo?

Tras su post revelando su nuevo embarazo, Natti Natasha, a través de su página web, mencionó que, por recomendación médica, sus conciertos tendrán que ser pospuestos hasta 2026, es decir, después de dar a luz a su segundo bebé.

Aunque dejó claro que tenía muchas ganas de reencontrarse con su público, aseguró que ahora su prioridad es su nuevo embarazo, algo que espera que el público pueda entender.

Natti Natasha “Tenía muchísima ilusión de reencontrarme con mi gente en los escenarios este año, pero ahora mismo hay una prioridad más grande: cuidar esta vida que viene en camino. Estoy bien, estoy feliz, y estoy rodeada de amor”

Y agregó: “En el 2026, si Dios lo permite, estaré en cada país, en cada ciudad, con toda mi familia y con más amor que nunca para compartir mi música y esta nueva historia que apenas comienza”.

Natti Natasha y Raphy Piña / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, ante la noticia de que volverá a ser papá?

Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, compartió el video del anuncio en sus redes sociales, junto a un mensaje en el que deja ver su felicidad por la próxima llegada de su segundo hijo.

“Cuando crees que lo has visto todo, Dios te vuelve a sorprender. Gracias por tanto. Te amamos, bebé”, manifestó.

Como era de esperarse, la noticia causó mucho revuelo y los fans no dudaron en felicitar a la pareja por su nueva paternidad, recordando que, en su momento, la propia Natti expresó su deseo de volver a ser mamá.

Natti Natasha y Raphy Piña / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Natti Natasha y Raphy Pina?

La historia de amor entre Natti Natasha y Raphy Pina comenzó en 2018. No obstante, mantuvieron su relación en secreto hasta 2021, cuando lo hicieron público en redes sociales. A partir de allí, fueron captados juntos y muy enamorados en diversos eventos.

En ese mismo año, ella dio a conocer que estaban a la espera de su primera hija. La felicidad de la pareja se vio mermada después de que el productor musical fuera arrestado por posesión ilegal de armas en 2022. Su condena fue de 41 meses en prisión y tres años de libertad condicional.

Tras cumplir dos años y dos meses de sentencia, fue liberado. Natti estuvo apoyándolo durante su estancia en prisión y hasta pausó temporalmente su carrera musical.

