¿Geraldine Bazán se reconciliará con su ex? Ella lo apoyó cuando Irina Baeva no lo hizo, revelan

A ocho meses de su rompimiento con Irina Baeva, el ex de Geraldine Bazán sorprendió al hablar sobre la actriz, lo que hizo pensar en una posible reconciliación.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el exesposo de Geraldine contó que ella fue la única que lo apoyó y jugó papel crucial en un momento difícil de su vida hace unos meses donde llegó a pensar que podría tener una enfermedad incurable.

En medio de su recuperación tras problemas de salud, el actor confirmó que está abierto al amor y aclaró su actual relación con la madre de sus hijas pues se creía que con estas declaraciones estaba dando a entender que se podrían llegar a dar una segunda oportunidad en el amor pese a su triste separación cuando él comenzó una relación con Irina Baeva aún estando con Geraldine.

Geraldine Bazán ha demostrado ser una gran mujer / Instagram

Geraldine Bazán estuvo con su ex en su enfermedad pese a infidelidad

Geraldine Bazán estuvo al pendiente del estado de salud de su ex y padre de sus hijas cuando enfrentó una complicada situación médica. Señaló que al ser padres de dos hijas su prioridad siempre serán ellas.

¿Geraldine Bazán regresará con su ex tras la ruptura con Irina Baeva?

Ante la pregunta de si podrían darse una nueva oportunidad después de su divorcio hace siete años, se negó esto por completo. El actor dijo que no creía en ello pues ya habían pasado muchos años.

Sin embargo, destacó el respeto y cariño que siempre tendrá por Geraldine Bazán debido al vínculo que los une como familia.

Dijo que Geraldine evidentemente siempre va a ser una persona importantísima en su vida, pues siempre van a ser familia.

Apuntó que ella, al ser la madre de sus hijas, se merece todo su respeto, todo su cariño y todo su. Para finalizar, el actor afirmó que siempre se van a tener el uno al otro.

Geraldine Bazán ha estado junto a su exesposo pese a su polémica separación / Instagram

¿Quién es la pareja de Geraldine Bazán?

Se sabe que actualmente Geraldine Bazán está soltera, aunque luego de su divorcio sí se ha dado oportunidades en el amor aunque no han prosperado.

“Yo soy una mujer que me casé, que me divorcié, que tengo dos hijas. Definitivamente he conocido también, después de mi divorcio, tuve una relación muy importante con un gran hombre y demás, pero no estas buscando lo mismo que cuando tenías 20, que no te habías casado, que no tenías hijos”, dijo en el pódcast de Matías Ferreira a finales de 2024.

Según dijo, lo que busca en una pareja es que entienda que su prioridad son sus hijas: “Yo ya estoy buscando una pareja, un hombre que me tome de la mano, que ya tenga también su vida hecha para compartirla, porque yo ya tengo dos hijas y él también tiene que entender que mi prioridad siempre (son mis hijas), ellas aún dependen de mí… lo ideal sería estar con un hombre divorciado que ya tuviera hijos”.

Geraldine Bazán no tiene pareja actualmente / IG @geraldinebazan

Aunque no descartó tener una relación con un hombre que no tenga hijos todavía: “Claro que puedo salir con un hombre que no tenga hijos o que sea más joven o más grande pero que nunca tuvo hijos. Realmente por más que te digan: ‘Lo entiendo y lo respeto’, no siente, no ha vivido lo que significa tener un hijo y la responsabilidad que eso es y conlleva…”

Por último comentó que sí le gustaría tener más hijos a sus 42 años: “Sí quisiera tener uno más, pero yo ya estoy bien con dos. Esas son cuestiones como que tienes que decidir”, finalizó.