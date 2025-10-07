Alana Lliteras advierte a Guty Carrera: “Si me pone los cuernos, me voy y eso no es negociable”, ¿sabe algo?

Alana Lliteras se sinceró al platicarnos de la relación que mantiene con su actual pareja, Guty Carrera, con quien lleva más de 1 año. Reveló que, además de que al modelo no le fue fácil conquistarla, ella ya le puso las cartas sobre la mesa. No le piensa perdonar ni una sola infidelidad.

“Me ha procurado, protegido y cuidado demasiado. Sin embargo, él sabe que nunca perdonaré una infidelidad. Eso no es negociable. Si me pone los cuernos me iré”. Alana Lliteras

¿Cómo es la relación entre Alana Lliteras y Guty Carrera tras más de un año juntos?

Alana Lliteras, exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, ha llevado su relación con calma, paso a pasito: “No les diré el mes de aniversario, pero es un día 9 (sonríe). Desde que formalizamos hablamos de diferentes temas y él respeta mi etapa y yo la suya. Soy más chapada a la antigua y me ha gustado que vayamos poco a poco. No soy de las mujeres que haga todo rápido. Primero salimos, nos volvemos novios, viajamos, nos casamos y tenemos hijos. Mi sueño de toda la vida es casarme y ser mamá. No soy fácil de conquistar. Le costó trabajo”.

A Alana le gusta que respeten sus tiempos, su manera de pensar y de llevar las cosas: “Eso sí me puede conquistar. Eso es algo que Guty lo ha tenido muy claro”.

A pesar de que tienen personalidades diferentes, han logrado adaptarse el uno al otro: “En gustos somos totalmente diferentes. Él es muy masculino, le gusta el deporte extremo y yo soy todo lo contrario: Me encanta ser muy femenina. En esa parte nos hemos complementado súper bien. A veces lo acompaño a ver el futbol y él a mí de compras. Llevamos más de 1 año de conocernos y de crecimiento. Ha sido increíble”.

La chef detalló las cualidades que los han hecho compatibles en el amor: “Compaginamos en muchas cosas. A ninguno de los 2 nos gusta tomar alcohol o fumar. No solemos ir de fiesta. No tenemos ningún tipo de adicciones. Nos gusta viajar. Ya conocimos 12 lugares distintos, desde Europa hasta pueblitos mágicos. Esas cosas son más constructivas para nosotros. Nos divierte muchísimo”.

¿Qué dijo Alana Lliteras sobre las acusaciones de maltrato de Brenda Zambrano y Serrat contra Guty Carrera?

En enero de 2024, Brenda Zambrano hizo varias declaraciones en contra de su expareja, Guty: “Eres un maltratador, manipulador y chantajista”. Al igual que Serrath: “Jugó con mis sentimientos, es un manipulador. Me siento satisfecha de haberlo expuesto públicamente”.

Alana respondió ante las declaraciones de las ex de su novio: “De Serrath sí puedo opinar, porque sí la conozco. Para empezar, nunca fueron novios. Digamos que sus fundamentos no tienen validez. A Brenda no la conozco y no hablaré mal de ella. Respeto lo que vivió y es parte de su pasado. Cada uno habla como le fue en la feria”.

Destacó que, a pesar de los supuestos señalamientos hacia Carrera, ella lo ha conocido en otra faceta: “De mi parte no puedo afirmar nada de lo que han dicho en redes sociales. Al principio dije: ‘Me daré la oportunidad de conocerlo y si en algún momento algo es verdad, me voy’, pero aquí sigo enamorada. Mi experiencia con él ha sido distinta”.

Eso sí, dejó muy claro que ella no lo mantiene: “La gente dice que yo pago todo y que facturo mucho. Gracias por tener esa imagen de mí de chica empresaria. Solo que es mentira. No le he pagado nada a Guty. Él me consiente demasiado. Solo le pago viajes a mi mamá, a nadie más”, concluyó

¿Quién es Alana Lliteras y cómo logró su fama en reality shows y la música?

Es conductora y ha participado en reality shows.

Se dio a conocer en 2016 cuando participó en el programa de cocina MasterChef Junior México, en el que fue la ganadora.

La hemos visto en otros realities como Top Chef VIP 2 (2023), el cual también ganó, y La casa de los famosos 4, de Telemundo (2024).

Además participó en Las estrellas bailan en Hoy (2024).

En 2023 lanzó el tema musical “Enana blanca”.

Fue conductora del programa matutino Venga la alegría, fin de semana (2022).

El 21 de agosto lanzó su sencillo “Bailando contigo”, junto a Charlie Torres.

Cuenta con 534 mil seguidores en Instagram.

