Famosa es señalada de infidelidad con amigo de su esposo, ambos futbolistas: ¿Quiénes son?

Un escándalo sacudió las redes sociales y los medios de comunicación: una reconocida influencer habría tenido una relación sentimental con uno de los amigos más cercanos de su esposo. La situación tomó un giro inesperado cuando fue justamente el amigo involucrado quien decidió revelar los detalles de ¡todo! y desatando un intenso debate. ¿De quién se trata?

¿Qué influencer fue infiel a un futbolista, con el amigo de su esposo?

La vida de Mauro Icardi, un reconocido jugador argentino de fútbol, ha estado marcada por infidelidades y escándalos que trascienden la cancha.

Recientemente se compartió una noticia que sorprendió al mundo del deporte, pero también al de los espectáculos. Y es que la expareja del futbolista es Wanda Nara, una famosa influencer argentina que también ha protagonizado varias polémicas, le fue infiel al jugador.

Mauro Icardi jugó en el Inter de Milán, equipo que disputa la Serie A italiana, es decir, la primera división de aquel país. Ahí coincidió con Keita Baldé, un jugador de origen senegalés con quien compartió cancha por varios partidos .

La historia, más allá de ser contada por la propia Nara (ya que el supuesto engaño surgió en 2022), fue platicada y revelada por el propio Baldé, amigo de Mauro, durante una reciente entrevista. ¿Cómo sucedió?

Wanda Nara, expareja de Mauro Icardi, le fue infiel con su amigo / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la infidelidad de Wanda Nara hacia Mauro Icardi?

El inicio del revuelo comenzó cuando el amigo del esposo, Keita Baldé, decidió romper el silencio y narrar los pormenores de su relación con la influencer. Según sus declaraciones, el vínculo tuvo lugar durante un periodo en el que la pareja de la influencer atravesaba dificultades matrimoniales, aunque él reconoce que no debió involucrarse, pues también él estaba con pareja:

Traición es una palabra que duele. Cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida. No tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre. Keita Baldé

Asimismo, la relación entre Baldé y Nara no solo reactivó las versiones sobre una posible infidelidad, sino que también dio paso a un conflicto legal centrado en la defensa de la reputación, la imagen pública y la privacidad de los involucrados.

En medio de esta controversia, el futbolista, junto con su exesposa, interpuso una denuncia contra Wanda e Icardi por “daños, perjuicios y acoso constante”. En un mensaje dirigido al público, Baldé explicó que decidió acudir a sus abogados para “resguardar su buen nombre” y proteger a sus hijos.

¿Quién es Wanda Nara, influencer acusada de infidelidad?

Wanda Nara nació en Buenos Aires, Argentina el 10 de diciembre de 1986. Entre 2005 y 2006 hizo su primera aparición en el teatro como vedette en la revista Humor en Custodia. Un año más tarde formó parte del espectáculo King Corona, aunque se retiró al poco tiempo tras surgir acusaciones de maltrato.

Posteriormente participó en programas como Patinando por un sueño (la versión argentina de “Dancing on Ice”), El musical de tus sueños y Bailando por un sueño.

Con el paso del tiempo, amplió sus actividades profesionales y comenzó a desempeñarse como empresaria y representante deportiva, manejando la carrera de varios jugadores, entre ellos Mauro Icardi.

Su vínculo con Icardi ha atravesado múltiples altibajos, con separaciones y reconciliaciones sucesivas. En julio de 2024, Wanda comunicó su ruptura definitiva y, más adelante, se confirmó legalmente el divorcio en Italia, donde se determinó infidelidad por parte de Icardi. También ha sido asociada mediáticamente con diversas figuras del espectáculo, lo que ha reforzado su presencia en la prensa.

