Tras rumores de infidelidad a Mariela Sánchez, Cristian Castro rompe el silencio ¿Cancelan boda?

La historia amorosa entre Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que su ruptura se confirmara en medio de versiones que apuntaban a una presunta infidelidad del cantante. Tras varios días de especulaciones, el intérprete decidió romper el silencio y aclarar, de manera firme, cómo se dieron realmente los hechos, además de explicar en qué punto se encontraba su relación antes del truene.

El cantante mexicano, quien tenía contemplado contraer matrimonio con la empresaria argentina en 2026, enfrentó rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Marcela Dephillipis, presidenta de uno de sus clubs de fans. Las versiones crecieron luego de que ambos fueran vistos caminando por Mendoza, Argentina, pero Cristian decidió hablar ante la prensa para contextualizar su situación sentimental y dar su versión de lo sucedido.

Mariela Sánchez y Cristian Castro

¿Por qué terminaron Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Cristian Castro habló ante el medio argentino El siete, donde detalló que su separación de Mariela Sánchez no ocurrió por sorpresa ni como una decisión impulsiva, sino como resultado de una etapa prolongada de inestabilidad en su relación.

El cantante explicó que él y Mariela ya venían arrastrando diferencias desde hace varios meses, periodo en el que la pareja enfrentó constantes fricciones. Según su testimonio, ambos habían conversado previamente sobre la posibilidad de separarse al llegar a Córdoba, pues la convivencia se había vuelto complicada.

“Quiero aclarar que esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, ni nada. Venimos hace meses, lamentablemente, perdiendo control, la armonía, cosas esenciales de la relación. Realmente hubo mucha fricción al final, los últimos meses” Cristian Castro

Asimismo, describió que su relación atravesaba situaciones recurrentes que impedían una estabilidad emocional sólida. De acuerdo con lo que contó, prácticamente cada semana enfrentaban algún conflicto, lo que terminó por desgastar por completo el vínculo que aún mantenían.

“Hemos luchado mucho, pero en realidad no tuvimos buena estabilidad. No pasaban ni 4 días que ya estábamos volviendo a tener otra una situación. Cada semana teníamos una situación. La verdad no pudimos y quisimos luchar” Cristian Castro

Cristian Castro y Mariela Sánchez

¿Cristian Castro fue infiel? Esto dijo el cantante

Sobre la versión que apunta a que habría terminado a Mariela Sánchez por iniciar un romance con Marcela Dephillipis, Cristian desmintió tajantemente esa teoría. Según explicó, él solicitó una asistente proveniente de Chile, y quien acudió a ayudarlo fue la presidenta del club de fans de Formosa, con quien convivió únicamente por motivos de apoyo personal.

“No hay ningún engaño. Yo estaba solo, yo pedí una asistente a Chile y vino la presidenta del club de fan de Formosa que, la verdad, me cayó muy bien y realmente vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando, para no estar solo” Cristian Castro

Cristian aseguró que la joven no estaba con él en el hotel ni en Mendoza, y remarcó que su presencia no tuvo ningún tinte sentimental. Además, pidió que no se le atribuyeran etiquetas negativas sin fundamento, insistiendo en que siempre ha tratado bien tanto al público como a Mariela.

“Yo nunca soy el malo… créanme que yo a todo el mundo trato bien y más a Mariela.” Cristian Castro

¿Qué dijo Mariela Sánchez sobre su ruptura con Cristian Castro?

Mientras el cantante compartió su versión de los hechos, Mariela Sánchez, por su parte, declaró en una entrevista previa con el programa Puro show que se enteró de la separación y de su supuesta relación con una fan a través de los medios de comunicación. Señaló que ella no tenía información de primera mano sobre lo que estaba ocurriendo.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video” Mariela Sánchez

Incluso, recordó que había visto a la joven señalada jugando fútbol en Carlos Paz dentro de un club de fans que ellas mismas habían recibido, por lo que aseguró desconocer cualquier otro detalle.

“¿Qué te puedo decir? Que estoy muy triste, que vi a la chica acá y que no sé absolutamente nada” Mariela Sánchez

Con las declaraciones de ambas partes, la ruptura vuelve a colocarse bajo la lupa pública, sumando nuevos elementos a una historia que continúa generando reacciones.

