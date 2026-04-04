¿Niurka distanciada de su hija? Romina Marcos llora al hablar de la relación con su mamá: “Nos hemos herido”

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, sorprendió a todos al hablar sobre la relación que tiene con su madre. Y es que, si bien se han mostrado muy unidas a lo largo de los años, la influencer admitió que no todo ha sido perfecto, pues han lidiado con situaciones complicadas. ¿Acaso están distanciadas? Te contamos todos los detalles.

Niurka y Romina Marcos / Redes sociales

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¿Quién es Romina Marcos, hija de Niurka Marcos?

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, es actriz, modelo, influencer y estrella de realities. Actualmente tiene 30 años. A lo largo de su corta, pero fructífera carrera artística, ha estado en muchos proyectos. También tiene su propia plataforma de contenido para adultos.

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y apareció en algunos capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. También tiene su canal de YouTube en el que comparte sus canciones. En dicha plataforma tiene 17 millones de seguidores.

Además de esto, se le ha visto en varios realities como ‘Los 50’ y ‘MasterChef Celebrity’. Tiene un romance con Laura Salazar, otra reconocida influencer. En diversas ocasiones ha expresado su deseo de casarse con ella.

Romina Marcos / Redes sociales

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¿Por qué Romina Marcos lloró al hablar sobre la relación con su mamá Niurka?

Recientemente, Romina Marcos fue invitada al pódcast ‘La barra de Santiago’. Durante la conversación, la joven habló sobre la relación con Niurka. Si bien admitió admirar a su madre en muchos sentidos, hubo una época en la que temía ser con ella.

“Es que sí soy mucho como ella. Mucho tiempo yo me peleé porque yo no quería ser como mi mamá, yo no quería ser como ella porque yo no soy así. Porque… a ver, sí soy distinta en muchas cosas y actúo diferente y me expreso distinto, pero en muchas otras somos muy parecidas”. Romina Marcos

Entre lágrimas, contó que ya había superado ese miedo, pues con el tiempo se dio cuenta de que realmente tenían muchas cosas en común, sobre todo el hecho de que a ninguna le gusta ser “lamebotas”.

“Por ejemplo, yo digo lo que pienso como ella o dentro de este medio, me ca… lamer botas y a ella también le ca… lamer botas. Hay gente que pues…es más inteligente y sabe hacerlo mejor, entonces, llega más rápido a la meta o al sueño, porque son inteligentes y saben qué decir y qué hacer y yo no, yo soy yo, entonces, yo no sé lamer botas”, expresó.

Así es la relación actual entre Niurka Marcos y su hija Romina

Romina Marcos mencionó que la relación con su madre Niurka era buena, pero reconoció que ha habido ocasiones en las que han chocado mucho y han llegado al punto de “herirse” mutuamente.

“Mi mamá dice muchas cosas… ella dice lo que piensa y pues no estamos exentos por ser sus hijos. Sí, es muy complicado. Sí nos hemos herido, hay muchos momentos en los que no nos entendemos, pero yo siempre respeté mucho a mi mamá, creo que hasta ahorita que soy adulta, me atreví a contestarle algo, a decirle que yo no pienso igual”, manifestó.

Hasta el momento, Niurka no se ha pronunciado ante las declaraciones de su hija, pero se sabe que Romina, al igual que el resto de sus hijos, es lo más importante para ella. Recordemos que la actriz tiene dos hijos más además de la influencer: Emilio Osorio, quien se desempeña como cantante y actor, y Kiko, quien ha optado por mantener un perfil más bajo.

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