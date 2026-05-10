Chiquis Rivera ¿odió a su mamá, Jenny Rivera, más de una década tras su muerte? Dice cuándo la perdonó y por qué

Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni Rivera, sorprendió a propios y extraños en 2024 cuando anunció la pérdida de su bebé de manera repentina, pues no había hecho público su embarazo.

Chiquis Rivera se sincera sobre la relación con su mamá, Jenni Rivera. / Instagram: @chiquis

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¿Cómo dio a conocer Chiquis Rivera la pérdida de su embarazo?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante de regional mexicano comunicó que debía aplazar un concierto en Albuquerque. Chiquis explicó que mientras se alistaba para su concierto, sufrió la pérdida de su bebé.

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado, ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, explicó.

En ese entonces, la integrante de la familia Rivera se encontraba comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien contrajo matrimonio un año después y actualmente siguen construyendo una historia.

Chiquis recuerda cómo la pérdida de su bebé marcó la relación con su mamá. / Instagram: @chiquisriveraonline

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¿Qué dijo Chiquis Rivera tras perder a su bebé?

En el mismo video donde dio a conocer que estaba embarazada, especificó cómo ocurrió la pérdida de su embarazo tan solo unas horas antes de subir al escenario y con siete semanas de gestación: “Me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque”, detalló.

Ante el sangrado, Chiquis se comunicó con su doctor, quien le recomendó no brincar, pero eso no fue suficiente, pues poco después comenzó a presentar mucho dolor, tanto que “no podía ni caminar”.

“Tuve un aborto espontáneo. Apenas me di cuenta, como hace dos semanas (del embarazo), y estábamos muy emocionados; pasó naturalmente” Chiquis Rivera

Chiquis Rivera se sinceró sobre la partida de su mamá. / Redes sociales

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¿Cómo mejoró Chiquis Rivera la relación con Jenni Rivera a raíz de la pérdida de su bebé?

En una reciente entrevista con Despierta América, Chiquis Rivera se sinceró sobre su sentir ante la pérdida de su bebé y cómo ese momento impactó en la relación que tenía con su mamá, pese a su fallecimiento en diciembre de 2012.

Chiquis aseguró que, aunque para el mundo la pérdida de ‘La gran señora’ ocurrió en diciembre 2012, ella la vivió desde octubre de aquel año, un momento que describe como los peores que ha tenido que enfrentar en su vida, pero ahora, tras la pérdida de su bebé, asegura que ha podido sanar y perdonar muchas cosas.

“Empecé a buscar cosas naturales para sanar mi cuerpo, así que siento que sí me cambió, pero no nada más cambió, sanó mi relación con mi mamá”. Chiquis Rivera

Ese proceso le ayudó a soltar y perdonar completamente a su mamá, pues no sabía que iba cargando un coraje con algunos familiares y su mamá. “Ya digo, es parte de la vida, está en mí soltarlo y dejarlo ahí, no dejar que me siga afectando”, reflexionó.

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