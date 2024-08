Chiquis confiesa que la pérdida de su bebé ocurrió durante la grabación de su documental

El pasado 2 de junio, Chiquis sorprendió a sus seguidores al compartir que había perdido a su bebé. La joven utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que, entre lágrimas, relató que estaba embarazada de siete semanas.

En esa ocasión, Chiquis explicó que comenzó a sentir intensos cólicos poco antes de su presentación en Albuquerque, Nuevo México. Debido a esta situación, se decidió trasladarla a un hospital, donde tristemente le confirmaron la pérdida de su embarazo.

Chiquis expresó que sentía un profundo dolor, pero mantenía la esperanza de que en el futuro pudiera cumplir su deseo de ser madre, algo que ha anhelado desde hace varios años.

Chiquis Rivera compartió que recibió un gran respaldo emocional después de anunciar su aborto espontáneo. La cantante mencionó que muchas mujeres, tanto del mundo artístico como sus seguidoras, se acercaron para brindarle consuelo y compartir historias similares, lo que le ayudó a sobrellevar el dolor.

La artista aseguró que se siente agradecida con Dios por haber compartido su experiencia, ya que le permitió conectar con sus seguidoras.

La intérprete de Diamante mencionó que la pérdida de su bebé coincidió con la etapa final de la grabación de su documental, Chiquis sin filtro, el cual se estrenó recientemente en la plataforma VIX.

Finalmente, Chiquis confirmó que también abordará abiertamente los conflictos que ha tenido con su familia, y que todo lo que está contando le pasó tal como aparece en el documental.

Chiquis

“Definitivamente, y no fue planeado así… todo pasó tal como estaba en mi vida real, y eso es lo que me gusta… no hay nada preparado. Me están siguiendo, así que si recibo un mensaje, veo un video en las redes sociales, o una entrevista que me hace enojar, lo van a ver.”