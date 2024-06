Chiquis reaparece en redes sociales tras la pérdida de su embarazo ¿Cómo se ha sentido?

El pasado domingo 2 de junio, Chiquis sorprendió a todos sus seguidores al revelar que había perdido a su bebé. La joven utilizó su cuenta de Instagram para subir un video en el cual contó entre lágrimas que tenía siete semanas de embarazo.

En ese momento, la joven reveló que comenzó a sentir unos fuertes cólicos minutos antes de presentarse en Albuquerque, Nuevo México. Debido a esta situación, se tomó la decisión de trasladarla a un hospital, donde lamentablemente le informaron que su embarazo había terminado.

Chiquis mencionó que sentía un gran dolor, pero esperaba que en un futuro pudiera convertirse en madre, algo que ha deseado desde hace algunos años.

Checa: Mariazel revela que existe un protocolo en Me caigo de risa por si entra en trabajo de parto

Chiquis Rivera portada / Instagram: @chiquisrivera

Chiquis agradece el apoyo de sus fieles seguidores

Chiquis ha vuelto a las redes sociales después de haber anunciado la trágica pérdida de su bebé. La cantante compartió un emotivo mensaje con sus seguidores, agradeciéndoles por todo el apoyo recibido.

“Quería entrar aquí, para darles las gracias de todo corazón a todas esas personas que nos brindaron muchísimo cariño, mucho amor, apoyo, a través del Instagram, por DM, o por mensaje a mi celular”. Chiquis

Chiquis también agradeció los gestos de cariño que ella y su esposo Emilio han recibido en su hogar:

“Las personas que nos mandaron flores a la casa, huele como florería, huele tan hermoso aquí y nos llena el corazón de mucha paz. Emilio y yo estamos muy agradecidos. Así que muchísimas gracias”.

Mira: Camilo presume su collar de leche materna de Evaluna y de las redes no se salva: “Qué perturbador”

La hija de ‘La Diva de la Banda’ está viviendo un momento muy especial en su vida; se ha dado una nueva oportunidad en el amor. / Instagram: @chiquis

En su mensaje, Chiquis mencionó que se siente más como ella misma y con una profunda gratitud a pesar de la situación:

“El día de hoy desperté sintiéndome más como yo, más normal. Me desperté agradecida, porque yo creo mucho en los planes de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. No me voy a quejar. No le voy a reclamar y tengo fe y eso es lo que me da la fortaleza de seguir adelante”.

Chiquis también compartió un pensamiento sobre su salud física y emocional, encontrando consuelo en la capacidad de su cuerpo.

“También me da tranquilidad lo que puede hacer mi cuerpo y a pesar de todo, la parte física y sobre todo emocional, me tranquiliza saber que mi cuerpo me está diciendo que sí puedo. El salir embarazada me da mucha paz, porque ha pasado muchas cosas con mis ovarios, pero mi cuerpo lo hizo naturalmente y eso en verdad me da paz”.

Chiquis

Con estas palabras, Chiquis mostró su fortaleza y agradecimiento, dejando claro que, aunque enfrenta un momento muy difícil, su fe y el apoyo de sus seres queridos la ayudan a seguir adelante.

Te puede interesar: Carlos Rivera: Fan revela a qué huele el cantante y en redes aseguran ¡se lo comprarán al esposo!