¿Qué pasó el día que murió Jenni Rivera y su equipo? Relatan que ocurrió el día de la tragedia

A más de una década del accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera y su equipo en 2012, una nueva voz cercana a ese momento volvió a poner el tema en la conversación pública. Cinthia Rivera, hermana de Arturo Rivera, quien fue publirrelacionista de la cantante, habló recientemente sobre lo ocurrido el día del siniestro, compartiendo detalles desde su perspectiva y retomando uno de los episodios más dolorosos y recordados en la historia de la música regional mexicana.

El legado de Jenni Rivera continúa a más de 10 años de su muerte. / Foto: FB/Jenni Rivera

Cinthia Rivera recuerda el accidente donde murió Jenni Rivera

El 9 de diciembre de 2012 quedó registrado como la fecha en la que Jenni Rivera y su equipo murieron tras un accidente aéreo ocurrido en Nuevo León. Luego de presentarse en la Arena Monterrey, la cantante abordó un avión privado con destino a Toluca, desde donde se trasladaría a la Ciudad de México para participar en la transmisión de La Voz México. Minutos después del despegue, el Learjet 25 perdió contacto con los radares y, tras activarse los protocolos de búsqueda, se confirmó que la aeronave se había estrellado en la Sierra Madre Oriental.

En una entrevista con Sale el Sol, Cinthia Rivera, hermana de Arturo Rivera, publirrelacionista de Jenni Rivera y una de las víctimas, relató cómo transcurrieron las horas previas al accidente. Explicó que un día antes, Arturo tuvo que salir momentáneamente del concierto de la cantante para atender una situación laboral relacionada. “Un día antes otra televisora tenía un programa especial… él se sale de la presentación de Jenni y me dice: ‘Pásame al productor, hablo con él para que extienda el tiempo’”, recordó, y agregó que posteriormente regresó al show.

Cinthia Rivera señaló que la mañana del 9 de diciembre se preparaba para acudir a las grabaciones de La Voz México cuando recibió una llamada que al inicio pensó que era de un periodista. “El chofer que va por ellos me llama como 7:00-8:00 de la mañana y me dice: ‘Soy René, dicen que el avión tiene un reporte de desaparecido’”, explicó. Al acudir al aeropuerto, comentó, encontró accesos cerrados y falta de información oficial, mientras los medios permanecían en el lugar.

La confirmación de lo ocurrido llegó más tarde ese mismo día. “Hasta que Mara (Patricia Castañeda) me hace una llamada y ella me dice: ‘Mi amor, tengo que ser muy honesta contigo… Esto está confirmado, tienes que tomar un avión a Monterrey’”, compartió Cinthia. Con ello se confirmó el fallecimiento de Jenni Rivera, Arturo Rivera y el resto de los ocupantes de la aeronave, un caso que, hasta la fecha, no cuenta con una causa definitiva establecida por las autoridades.

Última foto de Jenni Rivera. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los Rivera a la muerte de Jenni Rivera?

Tras la desaparición del avión en el que viajaba Jenni Rivera, la información comenzó a circular entre sus familiares en medio de versiones no confirmadas. Así lo relató Cinthia Rivera, quien explicó que al enterarse de lo ocurrido buscó a otros integrantes de la familia para corroborar la información. “Cuando yo me entero, marco a Juan, él me dice lo mismo, con incertidumbre: ‘Yo creo que es mentira, es chisme’”, señaló, hasta que volvió a comunicarse para confirmar que el reporte era real.

Cinthia Rivera también habló sobre las horas posteriores, cuando las familias de los ocupantes del avión intentaron obtener información oficial sin éxito. “Yo trabajaba con mi hermano, tenía este enlace con gente del medio, todas las familias me empiezan a buscar, te mandaban de una dependencia a otra, nada”, explicó. En su testimonio indicó que los familiares permanecieron sin acompañamiento y recordó que “Gustavo (Rivera, hermano de Jenni) estuvo ahí y vio esto, que las familias estuvieron solas”, durante los momentos de espera.

De acuerdo con lo que compartió, la llegada de algunos integrantes de la familia Rivera generó la expectativa de que habría un acercamiento para coordinar acciones o recibir información directa. “Yo dije en algún momento nos van a llamar, una llamada nunca hubo, un acercamiento nunca hubo”, comentó Cinthia Rivera, quién a su vez señaló que posteriormente las autoridades les explicaron que la presión mediática influyó en los tiempos de los procesos. “Nos dicen las autoridades: ‘Es que la familia está haciendo mucha presión… entonces van a ser los primeros resultados de ADN’”, relató, y agregó que, desde su perspectiva, faltó comunicación y contacto con las demás familias involucradas.

Jenni Rivera. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Quién fue Jenni Rivera?

Jenni Rivera, nacida como Dolores Janney Rivera Saavedra el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana. A lo largo de su carrera vendió alrededor de 25 millones de discos entre México y Estados Unidos, posicionándose como la intérprete femenina de banda sinaloense más destacada y siendo reconocida por medios como CNN, Billboard y el New York Times por su impacto en el género. Su trayectoria estuvo marcada por canciones que abordaban temas de infidelidad, relaciones amorosas y problemáticas sociales, logrando un vínculo cercano con su público a través de su voz y sus letras.

Desde sus inicios en 1991, Rivera destacó por su capacidad para conectar con la audiencia. Su décimo álbum de estudio, Jenni (2008), alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Top Latin en Estados Unidos, consolidando su fama internacional. Además de la música, participó como productora y protagonista en varias series de telerrealidad, incluyendo Jenni Rivera Presents: Chiquis y Raq-C, I Love Jenni y Chiquis ‘n Control, mostrando su versatilidad y liderazgo en la industria del entretenimiento.

Jenni Rivera también dejó huella fuera del escenario. Se involucró activamente en su comunidad, apoyando causas sociales y siendo portavoz de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos. Su legado fue reconocido oficialmente con el “Día de Jenni Rivera” en Los Ángeles, en honor a su labor humanitaria.

