Aniversario de Jenni Rivera: Mamá revela cómo la recordará; familia y fans preparan conmemoración

Este 9 de diciembre, se cumplen 12 años desde el sensible fallecimiento de Jenni Rivera, tras sufrir un accidente de avión. La famosa y varios de sus trabajadores viajaban desde Monterrey hasta Toluca cuando, aparentemente, la aeronave presentó problemas mecánicos y cayó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.

Aunque se realizaron las investigaciones correspondientes, en 2014, las autoridades decidieron cerrar el caso, alegando que los resultados del accidente aéreo no podían ser concluyentes y no era posible determinar la causa del accidente.

Desde entonces, las especulaciones no han parado respecto a si fue un accidente o si fue intencional. Algunos piensan que la llamada ‘Diva de la banda’ estaba involucrada en ciertas actividades, mientras que otros aseguran que “sabía cosas importantes” y por eso decidieron “silenciarla”. No obstante, ninguna de estas teorías han sido comprobadas.

Jenni Rivera / FB: Jenni Rivera

Te recomendamos: Jenni Rivera: TikTok revive el lugar del accidente y conmueve a sus fans

¿Cómo se recordará el 12 aniversario de la muerte de Jenni Rivera?

A través de una entrevista para el programa ‘Hoy día’, doña Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera, admitió que no está muy involucrada en la organización de la conmemoración del aniversario luctuoso de la cantante. No obstante, indicó que, “como todos los años”, se realizará en su hogar.

“Lo vamos a celebrar allí en casa, como todo el tiempo. Allí están las fans, que son las que hacen todo porque yo no me encargo, ni de dinero, ni nada. Yo solo les presto la casa. Son bienvenidas, pero ellas son las que se dedican a todo”, indicó.

Doña Rosa aún no supera la pérdida de su hija, Jenni Rivera

Durante la conversación, la matriarca de la dinastía Rivera aseguró que estos 12 años han sido sumamente difíciles, pero que, “con la ayuda de Dios”, ha aprendido a sobrellevar su dolor.

Rosa Rivera “Han sido terribles, pero Dios me ha dado mucha fortaleza. Es la razón por la que estoy aquí”

Para finalizar, reveló que ha tenido algunos problemas de salud relacionados con la visión y recientemente tuvo que someterse a una operación.

“He estado delicada. Me han operado de los ojos por las cataratas. Muchas gracias por estar todo el tiempo al pendiente de los días de Jenni, por el legado. Ustedes han estado todo el tiempo. Así sigue viviendo esa leyenda que fue mi hija”, concluyó.

Doña Rosa Rivera / Captura de pantalla

Te podría interesar: ¡Demanda desestimada!: Hijos de Jenni Rivera pierden caso contra su abuelo Pedro Rivera

¿Qué le pasó a Jenni Rivera?

Jenni Rivera perdió la vida el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo. La cantante sobrevolaba por la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, cuando cayó la aeronave, aparentemente, por una falla mecánica.

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente, pues las autoridades cerraron el caso en 2014.

¿Qué ha dicho el resto de la familia Rivera sobre el aniversario luctuoso de Jenni Rivera?

Hasta el momento, la única que ha hecho algún tipo de comentario referente al deceso de Jenni Rivera, quien tendría 55 años de seguir viva, ha sido Rosie Rivera, hermana de la cantante. Hace poco, compartió un video narrando cómo fue su último encuentro.

“Me dijo que extrañaba a Juan, que extrañaba a Chiquis y que íbamos a estar juntas para Navidad, que ella los iba a invitar. Intento con todo mi ser, en estas fechas, ser fuerte. No llorar mucho, por mis hijos. Intento no rodear mi vida de tristeza, en esta fecha. El 9 de diciembre, intento recordarla, pero no hago de eso una fecha muy enorme porque estoy sanando en mi corazón”, relató.

Por otra parte, las redes sociales se han llenado de mensajes emotivos recordando a la intérprete de ‘Mariposa de barrio’ y su gran legado en la música mexicana. Algunos comentarios que se podían leer son:

“No me despierten hasta que alguien diga que Jenni Rivera está viva y todo este tiempo solo fue un mal sueño”

“Jenni Rivera, a estas horas, se encontraba terminando su última presentación en Arena Monterrey cantando “Paloma Negra” dedicada a Chiquis Rivera”

“9 de diciembre del 2012, como me duele esa fecha”

“La mejor artista que ha tenido México”

“Hoy no son buenos días, solo son días”

“Te extrañaremos por siempre”

Mira: Rosie Rivera revela la posible liberación anticipada de Trino Marín, padre de Chiquis, quien abuso de ambas