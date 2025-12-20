¡Jacqie Rivera en shock! Así reaccionó al ver a la “doble de Jenni Rivera” en el IMSS de Matehuala

Los rumores alrededor de Jenni Rivera volvieron a encenderse en redes sociales luego de que circularan imágenes captadas en una clínica del IMSS en Matehuala, San Luis Potosí, donde aparece una mujer con un parecido que muchos calificaron como inquietante. El video y las fotografías se viralizaron en cuestión de horas y desataron teorías de todo tipo: desde el uso de inteligencia artificial hasta la posibilidad de que la Diva de la banda presuntamente siguiría viva.

El impacto fue tal que el programa Despierta América decidió preguntar directamente a Jacqie Rivera, una de las hijas de Jenni, qué pensaba al ver esas imágenes que hoy circulan por todas partes. Su reacción no pasó desapercibida y reavivó la conversación entre los fans.

Mira: ¿Jenni Rivera realmente está muerta? Influencer asegura que jamás subió al avión que se desplomó

Una mujer en San Luis Potosí se volvio viral por su parecido con Jenni Rivera / Capturas de pantalla

¿Quién es la mujer idéntica a Jenni Rivera captada en el IMSS de Matehuala?

La imagen de la mujer idéntica a Jenni Rivera que inició el revuelo muestra a una mujer en Matehuala, San Luis Potosí, aparentemente captada desde la ventanilla de un centro de salud. Aunque no existe confirmación oficial sobre la identidad de la mujer, usuarios aseguraron que la supuesta “doble” fue vista en el área de farmacias del IMSS, con un maquillaje, peinado y porte muy similares a los que caracterizaban a ‘La gran Señora’. La combinación de rasgos físicos, actitud y estilo provocó que el tema escalara rápidamente.

En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes sostienen que “es imposible que sea ella” y aquellos que, movidos por la nostalgia, aseguran que Jenni nunca se fue del todo y que su imagen sigue viva en la memoria colectiva.

Mujer parecida a Jenni Rivera / Captura de pantalla

¿Qué dijo Jacqie Rivera al ver a la supuesta ‘Jenni del IMSS’?

La reacción más esperada fue la de Jacqie Rivera, quien fue cuestionada directamente sobre si consideraba que la mujer de las imágenes podía ser su madre. Su respuesta fue honesta y cargada de emoción:

“Es algo… Para mí yo creo que sí (se parece). Es un poco raro, me entra como tristeza, pero es sorprendente. Porque realmente sí se parece a mi mamá”. Jacqie Rivera

Además, Jacqie destacó que, más allá de los rumores, le parece valioso que la figura de su madre siga siendo recordada y honrada por el público:

“Es bonito que la honren de esa manera. Y para mí, yo la estoy honrando al hacer mi música”. Jacqie Rivera

Actualmente, Jacqie Rivera continúa abriéndose paso en la industria musical y recientemente estrenó el tema “Deseos navideños”, con el que busca consolidar su propio camino sin dejar de reconocer el legado de Jenni.

Te puede interesar: Lupillo Rivera, entre lágrimas, revela que padece terrible enfermedad ¿Cuál es su estado de salud?

¿Por qué siguen los rumores de que Jenni Rivera está viva?

El pasado 9 de diciembre de 2025, se cumplieron 13 años del fallecimiento de Jenni Rivera, una fecha que cada año reactiva recuerdos, homenajes y también teorías. Aquella madrugada, el avión en el que viajaba desde Monterrey con destino a la Ciudad de México se desplomó en el municipio de Iturbide, Nuevo León, marcando uno de los episodios más trágicos del regional mexicano.

Tras el accidente, fue Lupillo Rivera quien acudió a reconocer los restos. Las pertenencias de la cantante quedaron esparcidas en la sierra, una escena que quedó grabada en la memoria de la familia y de sus seguidores.

Desde entonces, la vida privada de los Rivera ha estado bajo constante escrutinio. El tema del testamento, los conflictos familiares y las diferencias públicas entre los hijos de Jenni han mantenido viva la conversación alrededor de su figura, alimentando también rumores que se resisten a desaparecer.