Lupillo Rivera destapa fotos inéditas de Jenni Rivera y genera dudas sobre su muerte: ¿No fue un accidente?

El aniversario luctuoso de Jenni Rivera volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que su hermano, Lupillo Rivera, retomara uno de los episodios más duros, la muerte de la Diva de la banda. A trece años del desplome de la aeronave ocurrido el 9 de diciembre de 2012, el cantante compartió nuevas imágenes y fragmentos de su libro Tragos amargos, donde reconstruye los momentos posteriores a la tragedia y las dudas que, según él, siguen sin resolverse.

Durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Lupillo abrió detalles íntimos sobre aquellos días que marcaron a su familia.

Lupillo Rivera habla sobre el álbum póstumo de su hermana Jenni Rivera / Captura de pantalla redes sociales

¿Qué reveló Lupillo Rivera sobre el día que recibieron los restos de Jenni Rivera?

Durante la conferencia, Lupillo Rivera detalló en su libro Tragos amargos, ese momento que quedó registrado no solo en su memoria, sino también en una fotografía que, por primera vez mostró en su libro. Según narró, los restos de su hermana fueron entregados “ya embalsamados en una caja chiquita”. Esa imagen muestra a los tres hermanos besando el contenedor antes de trasladarlo en caravana.

Lupillo explicó que él mismo manejó la carroza que transportó los restos de Jenni hacia una capilla en San Nicolás, Nuevo León, donde realizaron una ceremonia religiosa privada. De acuerdo con su testimonio, la fotografía permite entender por qué la familia hablaba entonces de realizar una prueba de ADN en Monterrey, una declaración que en su momento generó dudas entre el público.

En su libro, el cantante detalla que decidió incluir este tipo de imágenes y descripciones para documentar exactamente cómo vivieron esos días. Señala que el material fue integrado respetando lo que consideró necesario exponer para que las personas pudieran analizar por sí mismas lo ocurrido y formar sus propias conclusiones.

Jenni Rivera y Lupillo Rivera / Instagram

¿Por qué Lupillo insiste en que hay dudas sobre la muerte de Jenni Rivera?

Durante la presentación, Lupillo Rivera relató que desde el primer momento tuvo acceso a testimonios que, en su opinión, planteaban interrogantes sobre el accidente. Aseguró que habló con los dueños del rancho cercano al lugar del desplome y que ellos mencionaron detalles que, de acuerdo con su percepción, no coincidían con la explicación oficial.

Uno de los recuerdos que mencionó es el relato sobre el cielo volviéndose rojo a medianoche, un acontecimiento que, según comentó, se les explicó de manera distinta en un inicio. También señaló que “lo que escucharon a través de otros medios” contribuyó a que crecieran sus dudas.

Aunque dejó claro que no puede afirmar categóricamente que su hermana haya sido víctima de un acto intencional, sostuvo que “hay indicios para pensar que no fue un accidente”, una frase que ha acompañado su postura pública desde hace varios años.

Lupillo también hizo referencia a grabaciones en las que, según su testimonio, se escucha a un piloto negándose a emprender el vuelo. De acuerdo con lo que relata, personal de torre de control habría insistido en que la aeronave despegara, incluso mediante una orden que describe como “amenazante”. Sin embargo, reiteró que no tiene certeza sobre quién pudo haber ejercido influencia en esa decisión ni sobre la identidad de la voz que escuchó.

“Fui la primera persona que habló con los dueños del rancho, los dueños del rancho pues vieron otras cosas ahora en el momento de que sucedió todo eso, son cosas que te hacen pensar y mirar todo diferente... Cosas que escuchamos a través de otros medios ahí, pues nos llevaban a pensar y tener una duda más grande que haya sido un accidente”. Lupillo Rivera

¿Cuál es la nueva música de Jenni Rivera que acaba de lanzarse?

El legado musical de Jenni Rivera continúa en movimiento y este año sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento de La gran señora, Banda, una producción que retoma el emblemático álbum publicado originalmente en 2009. Esta nueva versión presenta arreglos renovados que respetan la esencia de la Diva de la banda, pero con una sonoridad actualizada que busca conectar tanto con sus seguidores de siempre como con nuevas generaciones.

El material llega como parte de los proyectos impulsados por Jenni Rivera Enterprises, encabezado por Jacqie Rivera, quien explicó que este lanzamiento funciona como un homenaje a la fuerza interpretativa y emocional de la cantante. Las canciones mantienen las letras, el carácter y la forma de interpretar que distinguían a Jenni, pero con matices sonoros que realzan su timbre y presencia musical.

