¿José Eduardo y Paola Dalay terminarán? El actor descubrió que ella tuvo “algo con un hombre”: “En mi casa”

José Eduardo Derbez habló sobre un episodio personal con Paola Dalay, el actor relató cómo se enteró de que ella tuvo “algo con un hombre”, situación que, según sus palabras, ocurrió frente a sus ojos, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado actual de la pareja, ¿será que se acabó el amor? Te revelamos los detalles.

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Una anécdota de José Eduardo Derbez sobre su novia llamó la atención tras revelar lo que ocurrió frente a él. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzó en redes sociales. De acuerdo con lo que la creadora de contenido con sus seguidores, el primer contacto entre ambos ocurrió a través de Instagram.

En una ocasión, la influencer realizó una dinámica de preguntas, donde le cuestionaron: "¿Cómo conociste a José Eduardo?”. A lo que ella respondió: “Nos conocimos por Instagram”. Con el paso del tiempo, la interacción se trasladó fuera de redes sociales y dio pie a una relación que se fue consolidando. En su perfil, una de las primeras publicaciones en las que aparecen juntos está fechada en marzo de 2020, lo que ha llevado a ubicar el inicio de su vínculo en un periodo previo a la pandemia y ahora tienen una hija.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay han compartido su relación en redes sociales. / Redes sociales

¿Paola Dalay le habría sido infiel a José Eduardo Derbez?

Durante una plática en el pódcast Mixologando, José Eduardo Derbez compartió una anécdota personal sobre una reunión en su casa junto a Paola Dalay. Esto en conversación con Abelito. El actor explicó que, en medio del encuentro, comenzó a notar ciertos comportamientos que llamaron su atención mientras convivían con otros invitados.

“Me paso una vez que me dijo mi mujer: ‘Ay, van a venir unos amigos’. No soy celoso, pero soy muy observador y en chig*, estábamos ahí conviviendo todos y ya cuando se fue todo mundo de la reunión le dije: ‘Con el de allá, tú tuviste algo’. Yo soy muy observador y dije: ‘Ahí hubo algo’, cuando ya se fueron le dije: ‘Con ese güe... tuviste algo’. Y me dice: '¿Te dijo?’. Y yo: ‘A huev... No, pero te dirigías con él de forma diferente con los demás’. Había detallitos” José Eduardo Derbez

El relato continuó con la participación de Abelito, quien reaccionó a lo que escuchaba y cuestionó el contexto en el que ocurrió la situación, particularmente al tratarse de una reunión dentro del propio espacio del actor, lo que dio pie a un intercambio dentro del episodio.

"¿Y lo invitó, pa’? Es el ped*”, dijo Abelito, a lo que Jose Eduardo Derbez respondió: “Sí, fue en mi casa”, recordando el incidente, sin embargo, no terminó con Paola Dalay, solo contó una anécdota donde coincidieron con un exnovio de la mamá de su hija.

"¿Se lo dices o le digo? Es cotorreo, pero, carnal, nada más te quería calentar el coco, pero todavía en un bar que lo haya invitado o en una fiesta, pero en tu casa ya es diferente y luego tuvo algo que ver con él, ¿tiene su contacto o se escriben todavía? Vas a llegar echando pleito”, dijo Abelito. Mientras José Eduardo Derbez mencionó: “No había pensado en eso...porque ya tenemos una hija” y el tercer finalista de La casa de los famosos México 2025 puntualizó: “Dile que te explique bien las cosas y ya me hablas y nos vamos a Las Vegas”.

Finalmente, José Eduardo continuó: “No había pensando en todas esas cosas, pero ahorita llegando lo platicamos”.

Al momento, Paola Dalay no ha reaccionado a las declaraciones de José Eduardo Derbez. Incluso, parece que la anécdota del comediante no afectó su relación, dado que no han anunciado su ruptura. No obstante, el clip no pasó desapercibido en redes sociales y usuarios señalaron que, al parecer, el hijo de Eugenio, no sería “muy observador”.

Estos fueron algunos comentarios:



“Abelito resultó más observador que José Eduardo”,

“El Abelito me representa”,

“Tu propia casa, tuya”,

“El verdadero: ‘amiga date cuenta’”

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José Eduardo Derbez relató un momento con su pareja que no pasó desapercibido durante una reunión. / Redes sociales

¿Quién es Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, es una creadora de contenido nacida el 22 de marzo de 2002 en la Ciudad de México. Su presencia en redes sociales comenzó a tomar forma a partir de 2020, cuando abrió su cuenta de TikTok, plataforma en la que comparte videos relacionados con moda y rutinas de estilo de vida, conocidos como “GRWM”.

A lo largo de su actividad digital, ha reunido una comunidad de seguidores en TikTok, donde publica contenido enfocado en tendencias, outfits y momentos de su vida cotidiana. Además, mantiene presencia en Instagram, donde también comparte publicaciones relacionadas con moda y distintos aspectos de su día a día, ampliando su alcance en redes sociales.

En el ámbito personal, mantiene una relación con José Eduardo Derbez, con quien ha compartido parte de su vida familiar en plataformas digitales. Ambos se convirtieron en padres en julio de 2024, cuando nació su hija, etapa que también ha sido parte del contenido que difunden en sus cuentas.

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