José Eduardo Derbez se entera de la denuncia de Vadhir en entrevista; así reaccionó ¡Ella sería la presunta víctima!

Vadhir Derbez, hijo del actor, director y comediante Eugenio Derbez, se encuentra en la polémica, luego de que una mujer lo denunció por presunta violación. Ante esto, varias personalidades y gente cercana al artista se han pronunciado, tal como José Eduardo Derbez, su hermano, quien se enteró en pleno encuentro con la prensa. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Su hermano José Eduardo Derbez habló con la prensa sobre esto y sorpresivamente se enteró de esta denuncia y respondió al respecto.

José Eduardo Derbez es cuestionado por la prensa por las denuncias de su hermano. / Foto: Instagram.

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¿Cuál es la acusación contra Vadhir Derbez?

En el programa ‘De primera mano’ se notificó que existe una carpeta de denuncia contra Vadhir Derbez por parte de una joven de 19 años, originaria de Estados Unidos, que lo acusa de violación y violación física o moral.

De acuerdo con el testimonio de la joven, según se exponen en la carpeta de investigación expuesta por De primera mano, los supuestos hechos ocurrieron en el rodaje de un video musical del cantante.

Se lee que se quedaron solos en una habitación y Derbez presuntamente la besó y presuntamente le habría quitado la ropa sin su consentimiento.

Tras el supuesto hecho que se narra en la carpeta, la joven presuntamente abandonó la locación de grabación e interpuso una denuncia contra Vadhir Derbez.

Ante esto, el actor mencionó ser inocente y dijo tener pruebas y testigos de que esto no pudo haber ocurrido, ya que durante las grabaciones siempre estuvo acompañado. En tanto, el abogado del artista expresó que se trata de un intento de extorsión.

“Vadhir se niega a dar el dinero porque no hizo absolutamente nada. Después nos empiezan a precisar que supuestamente hubo acontecimientos en la locación del video, le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación, me llama la atención que ustedes la tengan, ni siquiera nosotros la tenemos, le dicen que si no da 350 mil dólares le van a librar una orden de aprehensión y lo van a detener”. Abogado de Vadhir Derbez.

Vadhir Derbez está acusado de presunto abuso y hay una denuncia en su contra. / Foto: Captura de pantalla.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la denuncia que tiene Vadhir Derbez?

Ante la polémica de Vadhir Derbez, ‘De primera mano’ le preguntó a su hermano Jose Eduardo Derbez su opinión y, de manera sorpresiva, mencionó no saber de la situación.

Luego de que el también actor se enterara en plena entrevista de este hecho, dijo:

“Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. ¿De dónde salió eso?”. Jose Eduardo Derbez.

El reportero le comentó que el caso de chica que demandó a Vadhir por un presunto abuso y agregó que podría tratarse de una extorsión, según el abogado del actor. Ante esto, José Eduardo dijo:

“Me agarras en curva, no he hablado con nadie de la familia ahorita, no tengo ni idea. Habrá que marcarle a mi hermano y ver qué onda. Te juro que no tenía ni idea”. Jose Eduardo Derbez.

El reportero le volvió a cuestionar a José Eduardo que su hermano nunca había sido acusado de un intento de abuso, a lo que contestó:

“Nunca hemos sido realmente de estar metidos en este tipo de cosas, pero a ver qué sale más adelante, pero hasta ahorita no te podría dar más información”. Jose Eduardo Derbez.

‘De primera mano’ compartió el momento de la entrevista con José Eduardo Derbez y muestran un fragmento del video en el que aparece la joven. En el material compartido sale la presunta víctima de 19 años de edad con el rostro difuminado, cuyo nombre no se ha identificado hasta el momento.

Así lo dijo José Eduardo Derbez:

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¿Cuáles han sido las declaraciones de Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, habló con la prensa, que le cuestionó sobre la polémica que enfrenta su cuñado Vadhir Derbez.

Al igual que su pareja, mencionó que no estaba enterada de la situación y tampoco le gustaría hablar de algo que no sabe al respecto. Añadió que no ha visto a José Eduardo.

“No sé nada del tema, me vengo enterando ahorita, vi el video y no me gustaría hablar de algo que no sé. Es que no sabíamos nada. No he visto a José Eduardo, me vengo enterando ahorita, no hemos hablado”. Paola Dalay.