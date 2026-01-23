José Eduardo Derbez estalla y defiende a su hermana menor tras críticas por canción con Vadhir ¿lo culpa?

El reciente video que compartió Vadhir Derbez junto a su hermana menor no pasó desapercibido en redes sociales. Aunque muchos usuarios celebraron la colaboración musical entre los hermanos, el contenido también dio pie a una serie de comentarios dirigidos a la menor de edad, situación que rápidamente generó reacciones dentro y fuera de la familia Derbez.

José Eduardo Derbez / Instagram

¿Qué video publicó Vadhir Derbez con su hermana menor y por qué desató críticas?

La controversia comenzó luego de que Vadhir Derbez compartiera en su canal de YouTube un video interpretando la canción “Golden” junto a su hermana menor. La grabación, que mostraba un momento familiar y musical, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Mientras una parte del público celebró la colaboración entre hermanos y el talento musical, otros mensajes se enfocaron directamente en la menor de edad, lo que generó preocupación y reacciones dentro del entorno familiar. El contenido comenzó a circular en distintas plataformas, amplificando el alcance del video y, con ello, los comentarios. Este escenario provocó que el tema escalara en redes, donde se retomó la discusión sobre los límites de la exposición infantil, especialmente cuando se trata de familias públicas con gran visibilidad mediática.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre los comentarios dirigidos a su hermana menor?

Ante el revuelo, fue José Eduardo Derbez quien decidió pronunciarse públicamente. En una entrevista difundida por televisión nacional, el conductor habló sobre lo ocurrido, lamentó los mensajes que circularon en plataformas digitales y fijó una postura clara respecto a la exposición de menores en redes sociales, tema que volvió a colocarse en el centro de la conversación pública.

Durante la charla transmitida la mañana de este viernes en el programa Venga la alegría, José Eduardo Derbez explicó que, aunque las figuras públicas están acostumbradas a recibir críticas y opiniones constantes, la situación cambia cuando los comentarios involucran a menores de edad.

“Es bien fuerte y difícil, la gente opina mucho, meterse con menores de edad cambia la casa, nosotros estamos curtidos, pero con menores no está padre” José Eduardo Derbez

José Eduardo, Eugenio y Vadhir Derbez / Facebook: De viaje con los Derbez

¿Qué mensaje le envió José Eduardo Derbez a Vadhir tras las críticas a su hermana?

Además de referirse a los comentarios dirigidos a su hermana menor, José Eduardo Derbez también hizo una referencia directa a Vadhir durante la entrevista. En tono relajado, mencionó que su hermano suele realizar colaboraciones y que, en este caso, el video también forma parte de ese tipo de contenidos que se monetizan en plataformas digitales.

El conductor señaló que, ante lo ocurrido, es probable que los padres de la menor ya hayan hablado con ella sobre la situación, y destacó que no necesariamente está expuesta de manera directa a las redes sociales o a los comentarios que se generan en ellas.

“Lo que hace por monetizar Vadhir, le siguen prestando a la niña. Supongo que sus papás hablaron con ella, no es que ella este viendo las redes sociales” José Eduardo Derbez

José Eduardo reiteró que la diferencia principal radica en que los adultos de la familia cuentan con experiencia frente a la opinión pública, mientras que los menores requieren un manejo distinto y mayor cuidado. Sus declaraciones se mantuvieron dentro de un marco informativo y fueron retomadas por distintos medios como parte de la conversación generada tras la difusión del video. Por ahora, ni Vadhir Derbez ni los padres de la menor han emitido declaraciones adicionales sobre el tema, mientras el video continúa circulando en plataformas digitales.

