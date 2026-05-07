Jugadores del Real Madrid pelean durante entrenamiento; uno de ellos sale herido ¡Con la cabeza abierta!

La tensión explotó en el vestuario del Real Madrid. A solo unos días de disputar su partido correspondiente a La Liga Española, los ánimos dentro del conjunto parecen estar al límite, luego de que presuntamente dos jugadores protagonizaran una fuerte pelea que derivó con uno de ellos en el hospital. Te contamos de quiénes se trata.

Real Madrid / Captura de pantalla

¿Qué jugadores del Real Madrid se pelearon durante el entrenamiento?

De acuerdo con información difundida por EFE y medios españoles, una pelea en pleno entrenamiento del Real Madrid se desató entre Federico Valverde (jugador uruguayo) y Aurélien Tchouaméni (jugador francés).

El incidente encendió las alarmas dentro del club, que ahora analiza posibles medidas disciplinarias, y según filtraciones, podría derivar en la completa suspensión de ambos futbolistas.

Incluso, de acuerdo con reportes de la prensa española, el director general del club, José Ángel Sánchez, tuvo que intervenir personalmente para intentar calmar la situación entre Valverde y Tchouaméni tras el enfrentamiento de este jueves.

Te puede interesar: Jugador de Real Madrid envuelto en escándalo ¿por intercambio de parejas?

Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni / Redes sociales

¿Cómo fue presuntamente la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Según una cuenta especializada en el Real Madrid, la tensión entre Valverde y Tchouaméni venía creciendo desde el entrenamiento del miércoles, cuando ambos protagonizaron un fuerte encontronazo durante una jugada.

Después del entrenamiento, en el vestuario, empezaron a pelear FÍSICAMENTE, con otros jugadores intentando separarlos físicamente. Fede Valverde entonces cayó al suelo, con la cabeza abierta, inconsciente. X: Madrid Zone

El uruguayo fue trasladado inmediatamente a un hospital como parte del protocolo médico establecido para este tipo de accidentes. El comunicado oficial del club español indica lo siguiente: “ Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico ” expresó el club.

Ahora, se sabe que el Real Madrid buscará indagar y realizará investigaciones de lo ocurrido, para así poder tomar una postura frente a lo ocurrido entre sus jugadores.

Lee: Fan del Real Madrid besa a Vanessa Huppenkothen ¡en programa en vivo!

🚨 BREAKING: FULL DETAILS OF THE VALVERDE VS TCHOUAMENI STORY:



- Yesterday, in training, Tchouaméni gave a hard tackle to Fede, which Fede did NOT like AT ALL. Tchouaméni insisted he didn't do it on purpose, but Fede did NOT accept his apology. Fede then kept trying to RETALIATE… pic.twitter.com/8SespNUTct — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

¿Cuál es el siguiente partido que tiene el Real Madrid?

La pelea entre Valverde y Tchouaméni se suma a una serie de conflictos internos que han sacudido al vestidor madridista durante las últimas semanas.

La situación deportiva tampoco ayuda: el equipo podría confirmar este fin de semana una nueva temporada sin títulos si pierde o empata ante el Barcelona en el clásico español.

El partido se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 13:00 hrs. La tragedia del equipo madridista podría continuar en caso de perder, ya que su acérrimo rival podría coronarse frente a ellos.

Tal vez te interese: Exfutbolista mexicano fue captado con arma de fuego durante pelea en partido de fútbol en Jalisco: ¿Quién es?