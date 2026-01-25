Exfutbolista mexicano fue captado con arma de fuego durante pelea en partido de fútbol en Jalisco: ¿Quién es?

En el fútbol a veces la pasión se torna en violencia. Recientemente se viralizó un vídeo en el que se observa a un árbitra siendo golpeada por una serie de personas durante un partido de fútbol.

Un partido de fútbol disputado en el municipio de El Salto, Jalisco, terminó en un episodio de violencia que ha generado indignación y alarma, luego de que un exfutbolista profesional, fuera captado en video portando un arma de fuego en medio de una pelea campal. Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Club Deportivo Atlante, durante un encuentro correspondiente a una liga local. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué exfutbolista profesional fue visto portando un arma de fuego, durante partido de fútbol?

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, un partido de fútbol se desarrollaba con normalidad hasta que una serie de faltas y reclamos elevó la tensión entre ambos equipos. La situación se salió de control cuando jugadores agredieron a futbolistas del equipo rival y a aficionados, lo que detonó una gresca generalizada dentro y fuera del terreno de juego.

En medio del caos, José “el Tepa” Lomelí descendió de las gradas e ingresó al campo a través de un hueco en la malla perimetral. En las imágenes se observa cómo un hombre con gorra le entrega un arma de fuego , la cual Lomelí intenta accionar apuntando hacia el área donde se encontraba el equipo rival.

Según lo reportado por el periodista David Medrano, el arma aparentemente se encasquilló, evitando que se realizara algún disparo. A pesar de ello, la violencia continuó durante varios minutos, con jugadores y aficionados involucrados en golpes y empujones. Como saldo, un hombre resultó lesionado en el rostro y diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una unidad médica para su atención.

¿El exfutbolista, José “el Tepa” Lomelí, fue detenido tras portar arma de fuego?

Ante la gravedad de los hechos, la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto anunció la clausura inmediata de las instalaciones, además de la apertura de una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no hubo reportes que señalaran que Lomelí fuera detenido o liberado, sea cualquiera de los casos.

Por su parte, se reveló que había un lesionado, cuyo estado de salud no fue detallado, y su identidad se mantiene reservada. Sin embargo, el caso creó un fuerte debate en redes sociales, donde muchos lamentaban este tipo de escenas de violencia en un partido de fútbol.

¿Quién es José ‘El Tepa’ Lomelí?

José Inés Lomelí López, conocido como “el Tepa”, debutó como futbolista profesional en 2017. Se desempeñó como mediocampista de contención y militó principalmente en divisiones inferiores, destacando su paso por Leones Negros.

Su mayor valor de mercado se registró en 2019, cuando alcanzó una cotización aproximada de 200 mil euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

Tras su retiro del fútbol profesional, Lomelí se integró a la estructura directiva del Club Deportivo Atlante, donde fungió como tesorero. Su presunta implicación en este episodio violento ha generado fuertes cuestionamientos sobre la conducta de exjugadores y directivos dentro del fútbol amateur.

