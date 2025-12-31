Exjugador del Real Madrid es hospitalizado de emergencia por problema cardíaco ¿Cuál es su estado de salud?

La mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025, el nombre de Roberto Carlos se colocó entre las principales tendencias de búsqueda luego de confirmarse que el exfutbolista brasileño fue hospitalizado de emergencia tras presentar un problema cardíaco. La información generó atención inmediata entre aficionados al futbol y medios internacionales, debido a la relevancia del exjugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil.

Real Madrid / Captura de pantalla

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Roberto Carlos?

Según la información disponible, Roberto Carlos acudió al médico para realizarse estudios de rutina derivados de un trombo detectado en una de sus extremidades. Durante el proceso de evaluación clínica, los especialistas identificaron un problema cardíaco que no había sido diagnosticado previamente.

Ante este hallazgo, el equipo médico determinó que era necesario intervenirlo de manera inmediata para evitar riesgos mayores. La decisión llevó a que el exfutbolista fuera ingresado de urgencia y preparado para una cirugía cardiovascular, procedimiento que se realizó el mismo día de su hospitalización.

El exjugador, quien actualmente funge como embajador deportivo y mantiene presencia activa en eventos internacionales, no había informado públicamente sobre problemas de salud previos. La noticia se dio a conocer una vez confirmada la intervención quirúrgica, lo que provocó un incremento notable en las búsquedas relacionadas con su estado de salud.

Roberto Carlos / Redes sociales

¿Qué ocurrió durante la cirugía de Roberto Carlos?

De acuerdo con los reportes médicos difundidos, la intervención quirúrgica consistió en la colocación de un catéter para atender el problema cardíaco detectado durante los estudios previos. En un inicio, el procedimiento estaba programado para tener una duración aproximada de 40 minutos.

No obstante, durante la operación se presentaron complicaciones que obligaron al equipo médico a prolongar la cirugía por alrededor de tres horas. Aunque la situación generó preocupación, las fuentes médicas indicaron que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y que el exfutbolista respondió de manera favorable a la intervención.

Una vez concluida la cirugía, se informó que Roberto Carlos salió del quirófano estable y fuera de peligro inmediato. El personal médico decidió mantenerlo bajo observación para monitorear su evolución y descartar cualquier complicación posterior derivada del procedimiento.

Roberto Carlos / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud actual de Roberto Carlos?

Tras la cirugía, Roberto Carlos permanece hospitalizado en observación médica. Los reportes señalan que su estado de salud es estable y que continuará bajo supervisión especializada durante los próximos días como parte del protocolo de recuperación.

Hasta el momento, no se ha precisado una fecha estimada para su alta médica, ya que los médicos evaluarán su evolución conforme avancen las horas y se obtengan nuevos resultados clínicos. Tampoco se ha detallado si el exfutbolista requerirá tratamiento adicional una vez que sea dado de alta.

Luego de confirmarse que se encuentra fuera de peligro, diversas muestras de apoyo surgieron en redes sociales por parte de aficionados y figuras del futbol internacional, quienes se mantuvieron atentos a la información oficial sobre su recuperación.

