Filtran VIDEO de Manola Diez peleando con su esposo en centro comercial: ¡Acusan de agresión a uno de ellos!

La actriz mexicana Manola Diez, exparticipante de La granja VIP, se encuentra en la polémica luego de que se filtrara un video en el que aparece protagonizando una fuerte discusión con su esposo, el abogado Alejandro Gamboa. El material ya es viral y hasta acusan a uno de ellos de presuntamente intentar agredir a su pareja. Te mostramos todo.

Manola Diez se casará el 28 de junio con su prometido, Alejandro Gamboa. / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

¿En qué lugar terminó Manola Diez en La granja VIP?

La participación de Manola Diez en La granja VIP no pasó desapercibida, desde el día uno la actriz se inmiscuyó en varias polémicas dentro del programa, siendo una de las habitantes controversiales.

Algunas de los momentos más recordados fue cuando en plena escena de enojo, comenzó a quitarse la ropa frente a la cámara, todo por algo que muchos tomaron como “un berrinche”.

Manola fue eliminada el domingo 16 de noviembre de 2025, durante la quinta gala de expulsión. Con ello, se convirtió en la quinta concursante en salir del reality, tras no obtener el apoyo suficiente del público frente a los demás nominados.

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Manola Diez comparte que Robbie Williams la intentó conquistar. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Manola Diez y su esposo Alejandro Gamboa?

Las imágenes que ahora son virales fueron difundidas por el canal de espectáculos Kadri Paparazzi, y ha generado impacto en internautas, pues ahora tachan a Alejandro Gamboa, esposo de Manola Diez, de presunto intento de agresión.

El incidente ocurre a menos de un año de que la pareja contrajera matrimonio. En palabras de los comunicadores, todo estaba tranquilo, hasta que comenzó un intercambio acalorado de “reclamos”:

Compras tranquilas y la actriz acompañada de su esposo. (...) Hasta que algo cambió. Manola empezó a alterarse y los reclamos comenzaron a subir de tono, las palabras ya no eran suaves. Kadri Paparazzi

Uno de los fragmentos más comentados del video muestra una reacción de Alejandro Gamboa que ha sido interpretada por algunos como un intento de agresión. De acuerdo con los conductores del programa, el gesto (un presunto acercamiento brusco) provocó que la actriz retrocediera visiblemente sorprendida:

“ Yo lejos de verle un manotazo, yo sentí que le iba a dar un cabezazo. Ve a Manola, incluso hace un paso para atrás, ahí retrocede ”, dijeron los conductores.

Por otro lado, también se señaló que durante gran parte del altercado, Manola Diez se mostró insistente en sus reclamos, elevando la voz constantemente, mientras que su esposo permanecía mayormente en silencio hasta el momento en que reaccionó.

Aún no se sabe el motivo de la discusión, y tampoco la pareja ha reaccionado al momento viral.

Minuto: 2:08:30.

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¿Quién es Manola Diez y en dónde ha trabajado?

Manola Diez es una actriz y figura del espectáculo mexicano, reconocida por su participación en telenovelas, series de televisión y proyectos de comedia.

Su trabajo más reciente fue en La granja VIP, el reality de TV Azteca que reunió a varias celebridades. Ante de esto, ha estado presente en importantes programas como:



Otro rollo, Hotel VIP, Carita de ángel, RBD, Clase 406, entre muchos otros.

En el ámbito personal, Manola está casada con Alejandro Gamboa desde junio de 2025, una boda que fue seguida por TVNotas.

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