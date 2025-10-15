El enojo de Manola Díez tiene historia: su hijo Max López Díez y el dolor que marcó su vida

En La granja VIP 2025, las emociones se desbordan y las máscaras caen, esta vez, fue Manola Díez quien decidió dejar atrás su característico carácter fuerte para mostrar una faceta más vulnerable.

Con la voz entrecortada y el corazón en la mano, la actriz confesó los verdaderos motivos detrás de su constante mal humor, revelando que, más allá de las discusiones y los roces con sus compañeros, hay un trasfondo emocional que pocos conocían. Su sinceridad conmovió a muchos y cambió por completo la percepción que el público tenía de ella dentro del reality show.

¿Por qué Manola Díez siempre está de malas? La respuesta está en una historia familiar. / Foto: IG/diezmanola

¿Por qué Manola Díez siempre está enojada?

Durante una de las dinámicas más emotivas de La granja VIP 2025, César Doroteo, del dúo Pepe y Teo, sacó una pregunta que marcó un antes y un después en la convivencia dentro del reality show: “¿Qué hay detrás del enojo que siempre muestras?”. Con algunas dudas de por medio, eligió a Manola Díez para responderla, y lo que parecía un simple juego se transformó en un momento de honestidad y vulnerabilidad que conmovió a todos.

La actriz, visiblemente tocada por la pregunta, abrió su corazón ante las cámaras y sus compañeros: “Hay mucho dolor, yo siempre he dicho que detrás de una persona difícil, hay una persona difícil, me reí porque sabía que era para mí la pregunta, no me da vergüenza decirlo, como todos hemos pasado pruebas difíciles y no me voy a justificar, pero sí hay mucho dolor”.

“Lo he contado tantas veces que hasta yo me canso, sé que hay gente que no me conoce, pero han pasado los años y sigue doliendo”, dijo Díez.

Con palabras que reflejaron la profundidad de sus heridas, Manola Díez habló en La granja VIP 2025 del respeto hacia su hijo y de un pasado que, aunque intenta dejar atrás, sigue marcando su presente.

“Quiero respetar a la persona que ya creció, que ya piensa y me pide respeto, no es que no lo quiera compartir... Todos hemos pasado pruebas o dolores y uno se esconde, pones tu cara de mala, pero realmente no me considero una persona mala, sé que tengo noble corazón, pero a veces pongo ese enojo porque detrás tengo ese dolor de muchas cosas” Manola Díez

Entre lágrimas, reveló que un accidente cambió su vida para siempre y que, aunque se considera una mujer feliz, la tristeza no la ha abandonado, pues “se trata de la persona que más amor en este mundo, pero nada puedo hacer. No puedo cambiar las cosas, nadie tiene la culpa de lo que a mí y a él nos pasó, por eso muestro un enojo, pero nadie tiene la culpa porque a mí me tocó y yo tengo que afrontarlo”.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito... A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, dijo Manola Díez.

El enojo de Manola Díez tiene un origen: el accidente que marcó a su hijo Max López Díez y transformó su vida familiar. / Foto: IG/diezmanola

¿Qué le pasó al hijo de Manola Díez?

En 2012, la vida de Manola Díez dio un giro irreversible. Lo que debía ser un día de descanso y alegría en Cancún, Quintana Roo, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más dolorosas que una madre puede enfrentar.

Su hijo, Max López Díez, entonces de apenas seis años, disfrutaba de las vacaciones cuando un simple intento por abrir una gelatina se transformó en tragedia. Al no poder hacerlo con las manos, el pequeño tomó un cuchillo y, en un desafortunado accidente, la hoja se incrustó en su ojo. A pesar de los esfuerzos médicos por salvar el globo ocular, la lesión fue irreversible y Max perdió la visión de manera permanente.

Ese hecho marcó profundamente a la actriz, quien en ese momento se encontraba en la Ciudad de México por compromisos laborales y que en más de una ocasión ha hablado del dolor y la culpa que la acompañaron durante años. Sin embargo, el tiempo y la madurez de su hijo han llevado a Manola a guardar silencio sobre el tema. Hoy, con Max López convertido en un joven de 19 años, la actriz prefiere no revivir públicamente aquel capítulo por respeto a él.

El accidente no solo cambió la vida de Max López Díez, sino también la de su madre, que encontró en ese episodio la raíz de muchas de sus emociones, su carácter fuerte y la aparente dureza que a menudo muestra.

Detrás de su temperamento, como ella misma dijo, hay un profundo dolor que nunca desaparecerá del todo, pero también una historia de amor inquebrantable entre madre e hijo que ha resistido el paso del tiempo y las heridas del destino.

Manola Díez abrió su corazón en La granja VIP y habló de una historia que la marcó. / Foto: FB/diezmanola

¿Quién es Max López Díez, el hijo de Manola Díez?

Max López Díez es el hijo de la actriz Manola Díez y del empresario Roberto López. Nació en 2006 y, aunque su madre es una figura conocida en la televisión mexicana, él no forma parte del medio artístico. Desde pequeño ha sido una parte fundamental en la vida de la actriz, quien en varias ocasiones menciona lo importante que es para ella, aunque actualmente prefiere no hablar del accidente del joven.

Hoy, con 19 años, Max lleva una vida alejada de los reflectores y del mundo del espectáculo. Manola Díez explicó que su decisión de no tocar más el tema es por respeto a su hijo.

Manola Díez dijo que por respeto a su hijo ya no quiere hablar del accidente que vivió cuando era niño. / Foto: IG/manoladiez

