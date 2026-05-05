¿Kimberly Loaiza vs. Kenia Os en el próximo Supernova? ¡La esperada pelea podría llevarse a cabo!

Supernova es uno de los eventos más exitosos de los últimos meses, un show que reúne artistas, actores, influencers y diferentes figuras de la farándula, con el fin de enfrentarlos en una pelea de box, frente a miles de personas. Ahora, la posibilidad de ver a Kimberly Loiza enfrentando a Kenia Os... ¿es real?

Kenia Os en los premios Juventud 2025 en Panamá / Captura de pantalla

¿Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas del Supernova Génesis 2026?

La cartelera del Supernova Génesis 2026 sufrió cambios en la semana del evento, pues a última hora se bajaron Ari Geli y Lupita Villalobos.

En el lugar de Ari Geli entró Kim Shantal, quien peleó dos veces esa noche, una contra Karely Ruiz y otra con Milica, la influencer Argentina.

Las peleas terminaron de la siguiente manera:



Alana Flores vs. Flor Vigna (ganadora) ,

, Karely Ruiz (ganadora) vs. Kim Shantal,

vs. Kim Shantal, Mario Bautista vs. Aarón Mercury (ganador) ,

, Milica (ganadora) vs. Kim Shantal,

vs. Kim Shantal, El Abraham (ganador) vs. Nando y,

vs. Nando y, Víctor Ordóñez (Lonche) vs. Willito (ganador) .

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Peleas Supernova Génesis / Redes sociales

¿Kimberly Loaiza y Kenia Os pelearán en el próximo Supernova?

El influencer Juan de Dios Pantoja, pareja de Kimberly Loaiza, fue quien volvió a encender la polémica en redes sociales, luego de mostrarse emocionado con una hipotética pelea entre Kimberly y Kenia Os.

La idea surgió durante su participación en el pódcast Los Talagones, hicieron referencia al Supernova y el éxito que tendría un enfrentamiento boxístico entre ambas:

Ay, güey, Kenia y Kim, nomás lo dijimos por mam*. Imagínate la audiencia que eso tuviera. Juan de Dios Pantoja

En comentarios la respuesta fue parecida, pues no ven con malos ojos esta idea:



“Kimberly le ganaría a Kenia Os. La verdad Kenia no tendría la fuerza que tiene Kim”,

“Yo pagaría por verla en vivo” y,

“No creo que Kenia se rebaje”.

Aunque esto no es oficial, sí ha generado expectativa entre ambos fandoms, esperando que pueda hacerse real en una próxima edición.

Minuto 24:50.

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¿Por qué existe una rivalidad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

La relación entre Kimberly Loaiza y Kenia Os ha sido objeto de atención desde 2018, cuando esta última dejó de formar parte del proyecto “Jukilop”, liderado por Loaiza y Juan de Dios Pantoja. La separación estuvo rodeada de versiones encontradas sobre desacuerdos laborales y conflictos personales, lo que marcó el inicio de una distancia que, con el tiempo, se transformó en rivalidad.

A lo largo de los años, ambas influencers han evitado confrontaciones directas, pero el tema ha resurgido constantemente gracias a indirectas, rumores y la participación de terceros. En 2026, la tensión volvió a escalar debido a comentarios en redes sociales relacionados con una ayuda económica que Kenia Os hizo a la madre de Kimberly Loaiza, tras problemas de salud.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente estos rumores, su rivalidad continúa siendo alimentada por sus comunidades digitales.

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