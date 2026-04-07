Juan de Dios Pantoja se pronuncia ante donación millonaria de Kenia Os a mamá de Kimberly Loaiza, ¿se enojó?

Tras años de mantener medianamente alejada de los escándalos, Kimberly Loaiza vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelarse que su madre estaba hospitalizada. Y es que su hermana, Steff Loaiza, sostiene que Kim no ha ido a visitar a su progenitora por culpa de Juan de Dios Pantoja, esposo de esta última, además de que no ha dado mucho dinero para los gastos médicos.

En medio de todo esto, se supo que Kenia Os, con quien el matrimonio ha tenido problemas en el pasado, donó una cantidad millonaria, encendiendo aún más la polémica. A raíz de todos los dimes y diretes que causó este apoyo, Juan de Dios se pronuncia. Te contamos todo lo que dijo.

Kenia Os / Redes sociales

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¿Cuánto dinero ha dado Kimberly Loaiza para la hospitalización de su mamá?

De acuerdo con Steff Loaiza, su madre fue hospitalizada recientemente por una fuerte infección que fue empeorando progresivamente. Los médicos se vieron obligados a intubarla y darle atención las 24 horas.

Posteriormente, fue trasladada a una clínica especializada, donde las cosas no mejoraron de forma inmediata. La señora dejó de comer y su estado de ánimo estaba decaído. Steff destacó que su vida estaba en peligro y, por lo que ha expuesto hasta el momento, la paciente necesita más cuidados. Por ello, entre otras cosas, se abrió una página en GoFundMe para solicitar donaciones.

En su momento, Kimberly Loaiza dijo estar consciente de la situación y aseguró que tanto él como su esposo están dispuestos a cubrir todos los gastos. También admitió que no había visitado a su mamá a la clínica. No explico con exactitud los motivos y solo contó que la situación era “complicada”.

En respuesta, Steff acusó a Juan de Dios Pantoja de “manipular” a su hermana y mostró audios en los que constataba que la joven solo había otorgado 25 mil pesos hasta ahora, mientras que ella dio más dinero, una situación que consideraba “injusta y dolorosa”.

El cantante no se quedó callado y usó sus plataformas para defender a su esposa. Afirmó que Steff siempre la había “envidiado” y la tachó de ser una “malagradecida”.

Mamá Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Cuánto donó Kenia Os para la hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza?

Como se sabe, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja estuvieron en una guerra de dimes y diretes con Kenia Os en su momento. El matrimonio habló mal de ella en múltiples ocasiones y la acusaron de ser una mala amiga. Por ello, resultó sorprendente que la actual novia de Peso Pluma donara dinero para la madre de Kim.

De acuerdo con Steff Loaiza, el equipo de Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombre real de Kenia Os, dio un millón y medio de pesos para los gastos médicos de la mamá de Kim.

“Acabo de recibir una llamada del hospital que había recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte del equipo de Kenia Os, me da mucho sentimiento no sé por qué, estoy muy agradecida, la vida y Dios te lo va a recompensar”, manifestó Steff.

Kenia Os / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Juan de Dios Pantoja tras la donación de Kenia para la mamá de Kimberly Loaiza?

Tras darse a conocer la donación de Kenia Os, Juan de Dios Pantoja usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Si bien el cantante se dijo sumamente agradecido por su acción, acusó a su examiga de hacerlo con “doble intención”, es decir, para obtener un beneficio.

“Agradezco mucho la causa, aunque me consta que se hace con doble intención… No se apoya a cualquiera, sabe bien a quién sí y a quien no, pero parece que el requisito es que hablen mal de nosotros, suelten el pasado ya”. Juan de Dios Pantoja

Cabe mencionar que dicha publicación fue eliminada casi de forma inmediata, siendo diversos usuarios quienes la rescataron. También compartió otro mensaje en el que, sin mencionar a Kenia, pide a la gente que se enfoque en lo “verdaderamente importante”, es decir, la “salud de su suegra”.

Hasta el momento, Kenia no se ha pronunciado ante todo este escándalo. En tanto que los fans han aplaudido su “generoso acto”, pese al pasado polémico que tiene con Kim y Juan.

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