Kimberly Loaiza reacciona a serie de acusaciones contra JD Pantoja: ¿Lanza mensaje a Kenia Os?

La influencer Kimberly Loaiza rompió el silencio durante la noche del lunes 6 de abril, luego de una constante guerra de declaraciones entre Juan de Dios Pantoja (su esposo) y Steff Loaiza, su hermana. Los recientes hechos han ido a dar hasta Kenia Os, quien hasta hace unos años era gran amiga de Kim y Pantoja, pero una serie de desacuerdos y escándalos los llevaron a separarse. ¿Qué dijo Kimberly al respecto?

Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, rompe el silencio y tacha a JD Pantoja de manipulador: ¿Qué le dijo? / YT: Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y redes sociales

¿De qué acusan a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza?

La polémica entre JD Pantoja, Kimberly y Steff Loaiza inició con la hospitalización de Mary Martínez, madre de las Loaiza, quien ha enfrentado un grave padecimiento (aún sin revelar), que la ha mantenido en cama y, según reportes, en constante vigilancia médica.

Todo comenzó con el vídeo de Juan de Dios y Kimberly Loaiza respondiendo a los señalamientos por estar ausentes en el cuidado de la Sra. Martínez. En conclusión, ambos indicaron que no han estado presentes debido a varias razones que lo impiden, pero que su apoyo llega desde lo económico:

Kimberly está aportando un poco más económicamente es porque las circunstancias económicas de ella son diferentes. Si otros familiares están aportando más presencia es porque tienen ese tiempo, viven ahí. Y para ellos no es tan complicado. Juan de Dios Pantoja

Aunque el propio JD afirmó que Kim Loaiza ha estado visitando a su madre, la realidad parece ser otra para Steff Loaiza, cuñada del cantante.

En un vídeo de respuesta de Steff, la también influencer y creadora de contenido relató que la pareja conformada por Kim y Juan no se están haciendo cargo de los gastos como ellos revelan, incluso filtró una llamada con los doctores para confirmar su versión.

Me da mucho coraje que dices que eres un hombre proveedor porque dependes de tu esposa totalmente. (...) El doctor dijo que no, yo mi parte ya la di, dos millones y medio di yo. Es lo que quedamos. Steff Loaiza

¿Qué siguió después?

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Kimberly Loaiza y JD Pantoja / YT: Juan de Dios Pantoja

¿Qué hizo Kenia Os para apoyar a la madre de Kim y Steff Loaiza?

A pesar del conflicto entre Kenia Os con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, una reciente acción de la novia de Peso Pluma sorprendió a internautas.

La propia Steff reveló que Kenia hizo una fuerte donación al hospital en el que se encuentra Mary Martínez, acción que tiene como fin ayudar a solventar los gastos que se han generado:

Hola, oigan, estaba investigando hace un momento, bueno, estábamos investigando sobre la página de GoFoundme, que es para que más gente pueda ayudar. Y acabo de recibir una llamada del hospital que habían recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte de equipo de Kenia Os. Steff Loaiza

En el mismo vídeo, Steff agradeció a Kenia la acción, asegurando que ella está a su disposición para poder “pagar” lo hecho: “ Y cualquier cosa pues estoy a tu disposición también si necesitas algo de mí, lo poco que pueda dar. Muchas gracias ”, señaló.

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¿Kimberly Loaiza habló sobre la donación de Kenia Os a su mamá?

Después de mantenerse en silencio, Kimberly Loaiza, hermana de Steff Loaiza, habló en redes sociales sobre toda la controversia que han generado las recientes declaraciones en contra de JD y ella.

En una primera historia de Instagram, la cantante afirmó que el vídeo publicado por ella y Juan, no tenía como meta hacer quedar mal a alguien, si no dar a conocer la situación por la que no han podido estar presentes en la hospitalización de su madre:

El vídeo que hice solo fue aclarando unas cosas, no sentía que estuviera perjudicando a nadie. (...) ¿Por qué cayó en otra cosa? Kimberly Loaiza

Por otra parte, Kim añadió que su madre, mientras su hospitalización, pidió que la familia estuviera unida, algo que parece estar alejado de la realidad.

En cuanto al vídeo que hizo su hermana Steff, Kimberly solo mencionó que prometieron a su madre que permanecerían juntos como familia “los tres”, y tras haber tachado a JD de “manipulador”, la cantante dijo:

Antes nuestra relación era totalmente diferente, pero eso no quiere decir que siga pasando. (...) Se me hace absurdo pensar eso, cuando ni siquiera ella se ha esforzado en ver otra cara de la moneda. Kim Loaiza

En cuanto a la donación de Kenia Os, Kimberly no hizo comentario o publicación alguna.

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