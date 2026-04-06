¿Juan de Dios Pantoja en la mira? Tras video de su cuñada Steff Loaiza, reaparece Kenia Os con ¿una indirecta?

La reciente controversia entre Juan de Dios Pantoja y su entorno familiar continúa generando impacto en redes sociales, pues luego de que el creador de contenido respondiera públicamente a un video de su cuñada, Steffany Loaiza, en medio de la hospitalización de su suegra, la mamá de su esposa, Kimberly Loaiza, el nombre de Kenia Os también salió a relucir.

En medio de toca la polémica, el mismo creador de contenido mencionó a la ahora novia de Peso Pluma, ahora, ella ¿le responde? Te contamos lo que pasó.

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Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Cómo comenzó el conflicto entre Steffany Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

El conflicto inició luego de que en redes sociales se llenara de preguntas sobre por qué la influencer Kimberly Loaiza no se le había visto visitando a su madre tras ser hospitalizada de emergencia; luego de estas acusaciones, la influencer y su esposo Juan de Dios Pantoja, decidieron subir un video a la plataforma de YouTube explicando varias dudas que los internautas tenían sobre sus problemas familiares.

El conflicto se intensificó cuando Steffany Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, lanzó el día de hoy lunes 6 de abril un video donde revelaba la presunta verdad detrás del video de Juan de Dios Pantoja y Kimberly. La joven reprobó las declaraciones de su cuñado, lo tachó de manipular a su familiar, así como negó que ellos pagaran la mayor parte de los gastos hospitalarios de su mamá.

Posteriormente, Juan de Dios respondió con al rededor de 20 historias en Instagram. Entre los mensajes difundidos, uno de los más comentados fue:

“Niña si de verdad quisieras a tu mamá como dices no envidiaras tanto a tu hermana, llevas años incitando el odio…Siempre vi lo mal agradecida que eres, siempre demostraste una envidia fuerte hacia tu hermana”. Historias JukiLop

Asimismo, defendió su situación actual y su relación con Kimberly Loaiza, señalando que los señalamientos en su contra están basados en hechos pasados:

“Lo único malo que puedes decir de mí es por el pasado porque estamos tan lejos de ti que cualquier cosa que puedas hablar son inventos, rumores y rencores viejos”. Historias JukiLop

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Tras las recientes declaraciones de la hermana de Kimberly Loaiza, Steff Loaiza, Juan de Dios Pantoja, se pronuncia en redes / Capturas de pantalla

¿Por qué Juan de Dios Pantoja publicó una foto de Kenia Os en medio de la polémica con Steffany Loaiza?

En medio del conflicto familiar que involucra a Juan de Dios Pantoja, el creador de contenido compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecen Kenia Os y Mario Barrón, actual pareja de Steffany Loaiza, lo que generó nuevas reacciones entre los usuarios. La publicación formó parte de la serie de historias en las que el influencer respondió a las críticas y abordó distintos aspectos del conflicto con su cuñada.

De acuerdo con lo expuesto por el propio Juan de Dios Pantoja, la intención de compartir dicha imagen no estaba dirigida directamente hacia Kenia Os, sino que formaba parte de un argumento más amplio en el que buscaba explicar su postura frente a la situación. En uno de los mensajes difundidos, señaló:

“Yo no quería hablar de la ex de Mario. No es por ella, es por él”. Historias JukiLop

Dentro del mismo contexto, el creador de contenido también expresó que la inclusión de esa referencia respondía a lo que considera una constante dentro de los conflictos:

“Es mucha coincidencia que siempre que él entra a la ecuación, pasan cosas así y yo soy el manipulador, imagínense si fuera él”. Historias JukiLop

Previo a la publicación de la fotografía, Juan de Dios Pantoja compartió otros mensajes en los que cuestionó la reacción de las personas involucradas en la polémica. En una de sus historias escribió:

“De verdad no notan la envidia. ¿No les parece extraña la tremenda reacción que tuvieron si en el video que hicimos nosotros ni los atacamos?”. Historias JukiLop

En otro de los fragmentos difundidos, también dirigió un mensaje directo a Steffany Loaiza:

“Stephanie, te estás quejando de uno y vives con otro”. Historias JukiLop

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Juan de Dios Pantoja arremete contra Steff Loaiza / Captura de pantalla

¿Kenia Os le contestó a Juan de Dios Pantoja en sus redes sociales?

En medio de la polémica, Kenia Os compartió recientemente contenido en sus redes sociales, lo cual generó especulaciones entre los usuarios de redes. Una de sus publicaciones fue a través de una historia en Instagram con su nuevo álbum titulado K de Karma, lo que llamó la atención debido al contexto que actualmente ocurre entre la familia Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

Posteriormente, la influencer difundió un video en TikTok, donde se le podía ver comiendo fruta, la imagen estaba acompañada de un fragmento de su nueva canción:

“¿Qué decir? El destino nunca falla”. Kenia Os

Minutos antes, también había publicado otro mensaje que decía, “Te extrañé”, junto a referencias visuales relacionadas con ensayos para su tour.

Estas publicaciones surgieron en redes sociales después de que Juan de Dios Pantoja hiciera mención indirecta a hacia ella, al referirse a su relación pasada con Mario Barrón y compartir una imagen en la que ambos aparecen. Aunque no mencionó su nombre de forma directa, la referencia fue identificada por usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre si las publicaciones de Kenia Os están ligadas directamente con la polémica de Juan de Dios Pantoja o si forman parte de la promoción de su material musical.

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