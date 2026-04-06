¿Juan de Dios Pantoja internó a su hermano? Asegura que desaparecerá y responde a acusaciones de fraude y engaños

El nombre de Juan de Dios Pantoja volvió a colocarse en el centro del huracán, pero esta vez por una razón incómoda y familiar. Luego de semanas de silencio, el influencer rompió el margen y habló de la polémica que enfrenta su hermano César Pantoja, señalado por varias creadoras de contenido de pedir fotos íntimas bajo engaños. Aunque dejó claro que no es responsable de sus actos, fue contundente: no respalda las conductas de las que se acusa a su hermano y ya tomó decisiones drásticas para enfrentar la situación.

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¿Qué influencers han acusado a César Pantoja de pedir fotos íntimas?

La polémica alrededor de César Pantoja comenzó a escalar luego de que varias influencers usaran sus redes sociales para exhibir el modus operandi que, presuntamente, repetía con distintas creadoras de contenido para supuestamente obtener fotografías y videos íntimos.

La primera en hacerlo fue Marianne Gonzaga, quien reveló que César Pantoja le ofreció supuestas campañas con marcas reconocidas como Victoria’s Secret. De acuerdo con su testimonio, él le pidió grabar un video usando pijamas y otros productos de la marca, y posteriormente elevó la petición a ropa interior y lencería, asegurando que el material solo sería visto por el equipo de la empresa.

“Le mando el videito con las pijamas y me marca. Me dice: ‘la marca no solo quiere ver pijamas, quiere ver sus productos de ropa interior, lencería. No se suben, solo lo ve la gente de la marca’”, contó Marianne Gonzaga.

Tras enviar el material, la influencer descubrió, gracias a una amiga, que César Pantoja ya había sido señalado anteriormente por conductas similares y que Victoria’s Secret no solicitaba ese tipo de contenido para aprobar campañas.

“Me engañó, me pidió fotos en ropa íntima, videos, según para que me aprobaran”, aseguró.

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#CuidadoEnRedes #Influencers #TikTokMexico ♬ sonido original - Marianne @mariannerc Quiero contarles algo importante para que tengan MUCHO cuidado niñas! ⚠️ Hace poco, el creador de contenido César Pantoja me contactó supuestamente para campañas con marcas como Lancôme y Victoria’s Secret… pero todo resultó ser falso. Me pidió fotos y videos en ropa íntima con la excusa de “casting” y “contenido para la campaña”. Después salió con que lo de Victoria’s Secret se había cancelado, pero ya tenía material mío. Investigando, me di cuenta de que no es la primera vez que pasa algo así. Incluso su ex, Carol Castro, ya había hablado de este tipo de situaciones. Se los comparto porque no quiero que ninguna otra niña pase por esto. No se dejen engañar por “oportunidades” que suenan demasiado buenas, verifiquen TODO y cuiden mucho su contenido y su privacidad. Si algo se siente raro, probablemente lo es. 💔 Compartan para que más personas estén alertas 🙏 #Alerta

¿Cómo operaba César Pantoja, según los testimonios de las creadoras de contenido?

Conforme más voces se sumaron, el patrón descrito comenzó a coincidir. Shadani Castrejón explicó que César Pantoja también le ofreció campañas inexistentes, incluyendo una supuesta colaboración entre Carolina Herrera y Victoria’s Secret. Incluso le solicitó su dirección, asegurando que le enviarían productos.

Sin embargo, al ver el video de Marianne Gonzaga, Shadani decidió no enviar ningún contenido, además de que una amiga suya confirmó que otra influencer sí había mandado fotografías íntimas bajo el mismo engaño.

En el mismo sentido, Danna Lagarraña aseguró que César Pantoja repitió exactamente la misma estrategia. Reconoció que se dio cuenta del engaño únicamente después de que el tema se hiciera público y reveló en un live de TikTok que sus fotos habrían sido enviadas a Marianne Gonzaga sin su consentimiento.

A esta lista se sumó Kenia Ríos, hija de el Komander, quien confesó que César Pantoja le prometió campañas que nunca se concretaron o no fueron pagadas. A diferencia de otras influencers, ella afirmó que no cayó en el engaño.

“Si quieres ser creador, lo único que te puedo recomendar es que tengas cuidado con quién te relacionas, en quién confías, a quién confías tus cosas”, advirtió.

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¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre las acusaciones contra su hermano?

En su canal de YouTube, Juan de Dios Pantoja, acompañado de Kimberly Loaiza, decidió hablar del tema de forma directa. En el video titulado ‘Lo que nadie sabe de mi hermano, Kimberly no apoya a su mamá | Chisme Jukilop’, el influencer explicó por qué se había mantenido al margen.

“Esta etapa de mi vida la estoy viviendo alejado de la polémica, los conflictos, de todo lo que no me suma”, expresó.

Aun así, dejó clara su postura frente a las acusaciones que pesan sobre César Pantoja.

“Yo no apoyo en absoluto de lo que se le acusa a mi hermano. Ese tipo de cosas no tienen nada que ver con los valores que estamos fomentando en nuestra familia”, afirmó.

Juan de Dios también reconoció que hablar del tema con César es incómodo para ambos y que las acusaciones los tomaron por sorpresa, incluso después de haber convivido con él.

“Así como ustedes se sorprenden, así nos sorprendemos nosotros”, relató.

¿Por qué Juan de Dios Pantoja decidió internar a César Pantoja en una clínica?

Uno de los momentos más delicados del testimonio fue cuando Juan de Dios Pantoja reveló que tomó la decisión de internar a su hermano en una clínica, donde permanecerá incomunicado para recibir ayuda psicológica y psiquiátrica.

“Tome la decisión de encerrar a mi hermano en una clínica en la que estará aislado e incomunicado con el exterior por mucho tiempo para recibir ayuda psicológica y psiquiátrica. Evité decirlo por los niños”. Juan de Dios Pantoja

El influencer explicó que, aunque César es su hermano, no es responsable de sus actos, pero como padre decidió priorizar el bienestar de su familia y de sus hijos.

“Hay cosas que no me corresponden. Si es mi hermano, pero yo no soy responsable”, puntualizó.

Finalmente, pidió que no se ataque a su madre ni a su familia, pues aseguró que ella también está sufriendo profundamente por la situación.

“Tengo fe de que las cosas van a mejorar. Son cosas que nos superan”, concluyó.