César Pantoja se defiende: “los dos fuimos infieles” y Carol Castro lo desmiente

El influencer, César Pantoja, cuñado de Kimbely Loaiza, fue exhibido en redes sociales engañando a su novia y mamá de su hijo, Carol Castro.

Ante la ola de hate que recibió por parte de los cibernautas, César Pantoja ahora explica lo sucedido en los videos filtrados.

El influencer lanzó un video en su cuenta de Youtube justificándose. Esto enfureció a los internautas, y lo compararon con su hermano, Juan de Dios Pantoja que lanza un video ante cada polémica que protagoniza, como con Kimberly Loaiza.

El video lleva por título “Esta es mi versión” y contiene cuatro minutos y medio de explicaciones de César Pantoja. El influencer comienza: “Lo primero que quiero que sepan es que hace más de dos semanas mi relación con Carol terminó".

El joven señaló que no toda la culpa de que la relación terminara es de él: “Carol y yo tenemos problemas desde hace mucho tiempo. No quiero hablar mal de ella. La verdad la quiero y le agradezco todo lo que vivimos. Sobre todo que tenemos un hermoso hijo”, dijo.

A pesar de esto, aseguró que la tiktoker también le fue infiel: “Ella sabe que en nuestra relación no sólo yo fui infiel. Los dos fuimos infieles y ella sabe muy bien de qué hablo”, agregó el youtuber.

Asimismo, aseguró que luego de terminar su relación se siente bien: “Me siento libre. Ya no me siento controlado. Al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional”, señaló César Pantoja, pese a haber dicho que no iba a hablar mal de su expareja.

César Pantoja le es infiel a Carol Castro y ella confirma en X que su relación a terminado. pic.twitter.com/Iwqc4P0SxT — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 28, 2023

¡Carol Castro lo desmiente!

Por si fuera poco Carol ya respondió al video que la dejaría mal parada, desmintiendo cada uno de sus argumentos y revelando detalles que podrían cambiar la perspectiva del público: “Yo no me tuve que esperar días y horas para responder a su video. Claro que sé que tiene que ver a su hijo y lo va a ver”.

La influencer aseguró que César miente al decir que estaban separados pues estaban en un punto de reconciliación: "Él no puede decir que terminamos oficialmente. Él y yo nos veíamos. Nos besábamos. Dormíamos juntos y yo recuerdo que un día antes de que se fuera a Tijuana le dije que arregláramos nuestra relación”.

“Sí es una infidelidad y una traición. Sinceramente me da mucha flojera hacer un video de youtube. Él se fue a Tijuana mintiéndome. Eso de que los dos fuimos infieles es una estupidez, porque ahí ni siquiera andábamos. Lo mío pasó mucho antes de tener una vida juntos”.

Las redes sociales no son los únicos que acusan a Juan de Dios Pantoja, su cuñado, de influenciar a su hermano, sino tambien Carol y es que asegura que el esposo de Kimberly Loaiza utiliza su influencia y fama para tratar de respaldar las acciones y argumentos de su hermano. “César se esperó hasta llegar a CDMX para que le dijeran lo que tenía que hacer”, afirmó.

Por otra parte dejó en claro que no le da miedo lo que pueda hacer Juan de Dios Pantoja y que si la llega a molestar con algo, tendrá prohibido ver a su hijo y que el único que podrá ver al bebé, será César.

En redes, los fans están fuertemente divididos, y es que en su mayoría apoyan a Carol, y esperan que esta situación no sea la misma que protagonizaron Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, pues aseguran, César Pantoja sigue sus pasos.