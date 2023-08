¿Carol Castro perdonó la infidelidad de César Pantoja?

La pareja se dedica a subir videos en Tik Tok para sus fanáticos en donde se hacen bromas, a veces muy pesadas, y comparten su relación.

En los últimos días, se ha viralizado un video en el cual Cesar Pantoja, cuñado de la icónica Kimberly Loaiza, le fue infiel a u novia y mamá de su hijo, Carol Castro.

La pareja se había convertido en padres hace cuatro meses y aparentemente eran una familia feliz, pero tras el video filtrado, Carol manifestó en la red social X (antes Twitter), que su relación había terminado.

Sin embargo, ahora todo parece indicar que Carol ha decidido perdonar al padre de su hijo y es que a través de sus redes sociales hizo un par de publicaciones que lo daban a entender.

¿Reconciliación?

En la misma plataforma que anuncio su ruptura, la influencer escribió: “Hoy elijo perdonar y soltar con mucho amor, estoy bien y todo estará bien, enfoquémonos en cosas positivas y dejemos el odio a un lado. La vida nos va a dar cosas muy bonitas a todos.”

El mensaje tuvo diferentes reacciones y es que mientras unos aseguraban que este mensaje para nada significaba que regresarían, otros mencionaban que era seguro volverían a ser pareja.

César Pantoja le es infiel a Carol Castro y ella confirma en X que su relación a terminado. pic.twitter.com/Iwqc4P0SxT — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 28, 2023

“Olvídenlo, lo perdonará, si cuando las niñas acusaron a ese wey ella no dijo nada”, “Por favor no vayas a regresar con él, si te lo hizo una vez te lo seguirá haciendo. No seas como Kimberly y vayas a hacer un video “aunque me quieran meter ideas a la cabeza…” porque pruebas hay y a él no le importó dejarte en vergüenza”, “Una cosa es perdonar y otra volver. Ánimo, que un wey inmaduro no destruya tu paz”, “Lo que sea menos regresar, perdonar no es sinónimo de seguir ahí y soportar, ánimo que tú sola puedes”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.