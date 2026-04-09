JD Pantoja se disculpa con Steff Loaiza en medio de polémica por hospitalización de su mamá, ¿dará dinero?

Mucho se ha dicho sobre la hospitalización de Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza. Según lo declarado por Steff Loaiza, otra de sus hijas, la señora está muy grave de salud y Kimberly no ha apoyado mucho económicamente. También dijo que Juan de Dios Pantoja, esposo de su hermana, ha impedido que esta última visite a su mamá.

Kim Loaiza ha negado esto. Sostiene que tanto ella como su marido están dispuestos a dar el dinero que sea necesario. En tanto que explicó que no ha podido visitar a su mamá en Mazatlán debido a que se encuentra en un proceso migratorio.

En medio de la guerra de dimes y diretes que se ha suscitado por este asunto, Juan de Dios sorprende a todos y ofrece una sincera disculpa a su cuñada. ¿Admite que no ha dejado que su esposa visite a su mamá? Esto es todo lo que se dijo.

Steff Loaiza / Redes sociales

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¿Por qué Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja están peleados?

Todo comenzó cuando Steff Loaiza dio a conocer que su mamá estaba hospitalizada por una fuerte infección. Aunque no dio detalles, dijo que la tuvieron que trasladar a una clínica de especialidades y que la habían sometido a seis operaciones.

A los internautas se les hizo extraño que Kimberly Loaiza no diera ningún comentario al respecto, por lo que le pidieron una explicación. La influencer y Juan de Dios Pantoja subieron un video mencionando que habían pactado en poner el 50% de los gastos médicos y explicando que ella no podía visitar a su mamá por un proceso migratorio que la tiene “atada de manos”.

En respuesta, Steff dijo que ellos solo habían dado 25 mil pesos y le suplicó a su hermana que dejara de estar bajo la aparente “manipulación” de Pantoja. De igual forma, anunció que abriría una página en GoFundMe para recaudar fondos, pues ya no quería pedirle nada a la polémica pareja.

La guerra no paró aquí, pues Juan de Dios acusó a su cuñada de ser una persona “envidiosa” y “malagradecida”, afirmando que tanto Kim como él se preocupan por la salud de Mary Martínez.

Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja / Redes sociales

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Así fue como Juan de Dios Pantoja se disculpó con Steff Loaiza

Recientemente, Steff Loaiza subió otro video defendiéndose de las críticas por estar pidiendo “dinero”. Y es que mucha gente considera que, al ser influencer, debería tener el dinero suficiente para costear los gastos hospitalarios de su mamá.

La joven dijo no ser una “persona millonaria”, pero que ha dado más de 400 mil pesos. Incluso, mostró imágenes de las transferencias bancarias. Asimismo, dijo que planea “devolver” el dinero que le donen en algún punto.

Ante esto, Juan de Dios Pantoja compartió una historia en Instagram para disculparse con su cuñada, ya que en su momento sostuvo que la joven solo había dado 7 mil pesos. No obstante, dijo que se molestó por la forma en la que “menospreció” su esfuerzo.

“Pero confirmo que ha gastado más, yo me dejé llevar por el coraje al sentirme muy traicionado y exageré diciendo 7 mil pesos cuando siempre supe que ella podría mostrar pruebas de que gastó más. También sé que sé que el no estar activa en su trabajo influye en sus ganancias y le afecta más”. Juan de Dios Pantoja

También señaló estar consciente de que los gastos médicos han sido elevados y se mostró dispuesto a dejar a un lado los conflictos para llegar a un acuerdo: “En pocas palabras dijo la verdad en ese punto y quería ser honesto. Sé que esto no soluciona todo el conflicto que tenemos entre familia, pero ahora que estoy más calmado quiero remediar lo que dije por impulsividad”, concluyó.

La disculpa del influencer dio mucho de qué hablar, pues, si bien aparentemente sí quiere ayudar con la situación de su suegra, muchos creen que solo dio esa declaración para “quedar bien” y que lo dejen de criticar.

Juan de Dios Pantoja pide perdón a Steff Loaiza luego de que la hermana de Kimberly mostrara pruebas pic.twitter.com/2smdf1anhE — MAURG1 🕊 (@maurg1) April 9, 2026

¿Cuál es el estado actual de salud de la mamá de Kimberly Loaiza?

Si bien Steff Loaiza no ha querido dar muchos detalles, el periodista Javier Ceriani mostró el audio de un doctor que dice estar presuntamente atendiendo a la mamá de la joven. Según el médico, la señora está en un estado sumamente crítico.

“Sí, la señora es diabética e hipertensa y no llevaba un buen control de su diabetes. Desconozco por qué, lo más probable es que sea una infección de vías urinarias que nunca se trató, se le hizo un absceso… pero se le fue haciendo grande. Le drenaron ese absceso en una cliniquita y le quedó un pozo, una circunferencia de 10 centímetros. Diario le hacían curaciones. Ya no era un absceso, era un pozo. Esto se le infectó. Un diabético no sana las heridas tan fácilmente como una persona sana. Le carcomió todo. Un pozosote que le abarca desde la pelvis y de profundidad, o sea, de interno, ya le llegó hasta el estómago”. Médico de la mamá de Kimberly Loaiza

Mencionó que presuntamente Mary Martínez solo tiene un riñón, el cual no le funciona correctamente por una insuficiencia renal. Incluso, dijo que, hace poco, presuntamente la declararon con “muerte cerebral”.

“A la señora la sacaron estable a piso y esa misma noche la volvieron a meter a la UCI (terapia intensiva) de lo mala que se puso. La intubaron, les cayó en paro. La señora ya tiene muerte cerebral. No responde a estímulos más que dolorosos. Le han hecho lavados quirúrgicos. Está infectada por dentro. Está infectada por todo”, resaltó.

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