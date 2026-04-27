David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras ser exhibido por presunto abuso: “Un padre”

En un giro controversial de acontecimientos, David Faitelson le ofreció una disculpa sincera a José Ramón Fernández. Esto, luego de que este último lo acusara de, presuntamente, haber tocado sin su consentimiento a una mujer durante su época en TV Azteca. Para muchos, la situación resulta bastante sospechosa y hasta han llegado a teorizar que sería la forma en la que Faitelson admitiría su presunta culpa. Esto es lo que se sabe.

José Ramón Fernández / Redes sociales

Lee: Despiden a querido conductor de TUDN tras 15 años de trayectoria en la televisión; así lo anunció

¿Por qué se dice que David Faitelson, presuntamente, acosó a una mujer?

La enemistad de David Faitelson y José Ramón Fernández ha sido una de las más mediáticas del medio artístico. Pasaron de ser colegas y amigos a odiarse. Y es que, a lo largo de los años, se han insultado y acusado de cosas muy graves. Por ejemplo, Faitelson llegó a decir que “su maestro” tenía problemas con el consumo de sustancias ilícitas. En tanto que José aseguró que su exalumno era un “criminal”.

No obstante, las cosas escalaron con el lanzamiento de ‘El protagonista’, libro en el que José Ramón cuenta todo lo que ha vivido en su vasta carrera como comentarista deportivo. Entre las páginas 331 y 332, el periodista sostiene que, presuntamente, Faitelson habría “tocado de manera inapropiada” a una mujer mientras trabajaba en TV Azteca.

“En una ocasión, Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera” José Ramón Fernández

Según Fernández, tendría pruebas de esto. Y es que, presuntamente, le habrían llegado por correo un par de fotografías que describe como “asquerosas”. Afirmó que aún las tiene en su poder, pero que no las mostrará para “no destruir una familia”.

José Ramón no quiso dar el nombre de la presunta víctima. No obstante, de acuerdo con teorías de diversos internautas, podría tratarse de Rocío Boliver, conocida como ‘la Congelada de Uva’. La chica y Faitelson trabajaron juntos en el programa ‘La Polaca’. Sin embargo, no hay algo oficial que pudiera confirmar esta conexión.

David Faitelson / Redes sociales

No te pierdas: Ángela Aguilar bajo el ojo del público: Faitelson explica cómo enfrentar el odio en internet

Así fue como David Faitelson se disculpó con José Ramón Fernández

Recientemente, se llevaron a cabo las elecciones para decidir a la nueva generación que estará en el Salón de la Fama del fútbol. Durante el evento, David Faitelson aprovechó para dedicarle unas palabras a José Ramón Fernández.

En su discurso, David dijo que, pese a las diferencias, se sentía muy agradecido por todas las enseñanzas y vivencias, ofreciéndole una disculpa por cualquier malentendido del pasado.

“Soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser. Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, de todo corazón, le pido (una disculpa)... Estuvimos muchos años juntos y fue como un padre para mí. Yo lo veo a los ojos y me equivoqué. Tendré que vivir con eso”. David Faitelson

Fernández simplemente se limitó a darle la mano, como en aparente señal de agradecimiento por sus disculpas. El momento emotivo terminó con un aplauso de los presentes. En tanto que las redes sociales ya han comenzado a hacer sus teorías sobre las “verdaderas motivaciones” de Faitelson.

La gran mayoría sostiene que David solo se disculpó para evitar que Fernández exhibiera las presuntas fotografías que comprobarían el presunto abuso que cometió en su momento. Hasta ahora, Faitelson no ha querido decir nada al respecto de este asunto.

🗣️“USTED FUE COMO UN PADRE PARA MI Y YO LO VEO A LOS OJOS SI ME EQUIVOQUÉ”



David Faitelson le dedicó emotivas palabras a José Ramón Fernández y aprovechó para disculparse, pero Álvaro Morales interrumpió ese momento… ojito a lo que le dice 👀



📹 @amartinezdeleon pic.twitter.com/LepGipP1IX — MedioTiempo (@mediotiempo) April 27, 2026

Así fue como Odin Ciani confrontó a David Faitelson

Poco después de que David Faitelson se disculpó con José Ramón Fernández, Odín Ciani, otro periodista deportivo, le dijo a Faitelson que, si bien valoraba sus palabras, tendría que aprender a “respetar” a sus compañeros.

“Yo te lo vengo a exigir, te agradezco mucho que te pares como lo sabes hacer, que, a partir de hoy, respetes. Ojalá respetes a todos y dejes de pedir disculpas. Fuimos amigos, compañeros y te pido respeto de frente”, exigió.

Ante esto, Faitelson se quedó callado y solo asintió, lo que ha reforzado más la teoría de que realmente solo se disculpa para “silenciar” a Fernández. Cabe mencionar que ni Odín u otro colega de Faitelsón ha dicho nada sobre este asunto.

Mira: Christian Martinoli lanza tremenda advertencia a David Faitelson: “Si yo contara...”