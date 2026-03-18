David Faitelson acepta pelear en Ring Royale 2, ¡contra Cuauhtémoc Blanco! ¿Cuál fue su condición?

El periodista deportivo David Faitelson dejó abierta la posibilidad de subir al ring en la segunda edición de Ring Royale, al señalar que aceptaría participar bajo ciertas condiciones, lo que ha generado expectativa sobre su posible aparición en el evento, ¡contra Cuauhtémoc Blanco! Esto pide.

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¡De no querer a poner reglas! Faitelson ya quiere Ring Royale… pero con condición. / Redes sociales

¿Qué se dijo sobre la participación de David Faitelson en Ring Royale 2?

El periodista deportivo David Faitelson planteó la posibilidad de participar en una futura edición de Ring Royale, al mencionar que aceptaría subir al ring bajo ciertas condiciones. En ese contexto, surgió el nombre de Cuauhtémoc Blanco como un posible rival. El conflicto entre ambos comenzó en marzo de 2003, cuando Cuauhtémoc Blanco le dio un zape a Faitelson cuando el jugador estaba en el vestido y el periodista se encontraba de espaldas. El exfutbolista le pidió una disculpa al periodista tras una multa impuesta por la Federación Mexicana de Futbol.

La conversación sobre una posible participación de David Faitelson en la segunda edición de Ring Royale comenzó en redes sociales, luego de que el comunicador compartiera su postura sobre este tipo de espectáculos. “No tengo nada contra esos eventos que combinan box con artistas o streamers. Veo que ‘Ring Royal’ fue éxito como lo fue ‘Supernova’ el año pasado. Es un entretenimiento”, escribió en X, antes Twitter, aunque también planteó una preocupación: “El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó”.

A partir de ese mensaje, el influencer Poncho de Nigris respondió proponiendo un enfrentamiento directo:

“Súbete con Cuauhtémoc Blanco a la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”. Poncho de Nigris

En un primer momento, Faitelson rechazó la invitación, al dejar clara su postura respecto al boxeo. “Gracias por la invitación, Poncho de Nigris… Yo tengo un gran respeto por los boxeadores. No me siento capaz de hacerlo”, respondió, marcando distancia ante la posibilidad de subir al ring.

Cuauhtémoc Blanco es recordado por su paso por el Club América, donde destacó en distintas etapas de su carrera. Inició como delantero y extremo, y posteriormente se consolidó como un volante de creación, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos del futbol en México.

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¡Quiere subirse al ring! Faitelson lanza condición para pelear en Ring Royale contra Cuauhtémoc Blanco. / Redes sociales

¿Qué condiciones puso David Faitelson para pelear contra Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2?

David Faitelson respondió nuevamente a la propuesta de subir al ring en Ring Royale 2 y cambió su postura inicial al plantear una condición específica para enfrentar a Cuauhtémoc Blanco. A través de su cuenta en X, antes Twitter, dirigió un mensaje directo a Poncho de Nigris.

“Querido Poncho de Nigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón Mexico… Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo” David Faitelson

Ante las condiciones de Faietlson, Poncho de Nigris reaccionó diciendo “Lo vamos a cerrar”, por lo que ahora es una de las peleas que más piden los internautas para Ring Royale 2 aunque hasta el momento Cuauhtémoc Blanco no ha dicho nada, ¿será que se logrará?

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¡Se anima! Faitelson acepta Ring Royale. / Redes sociales

¿Quién es David Faitelson?

David Faitelson es un periodista deportivo nacido el 8 de noviembre de 1968 en Ascalón, Israel, y con una trayectoria consolidada en medios de comunicación en México. A lo largo de su carrera, ha formado parte de distintas coberturas internacionales, especialmente en torneos de futbol y eventos olímpicos, lo que lo ha mantenido presente en la conversación deportiva durante varias décadas.

Inició su camino en la televisión junto a José Ramón Fernández en Imevisión y posteriormente en TV Azteca, donde participó en la cobertura de Copas del Mundo desde 1990 hasta 2006, además de dar seguimiento a los Juegos Olímpicos entre 1988 y 2008. En ese periodo, también integró espacios informativos enfocados en análisis y debate deportivo.

Tras el Mundial de 2006, se integró a ESPN, donde ha participado en programas como Fútbol Picante, SportsCenter y Cronómetro, además de continuar con la cobertura de distintas disciplinas. Desde 2023, también ha colaborado como comentarista invitado en espacios televisivos en México, ampliando su presencia en el análisis deportivo.

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