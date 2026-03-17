Chuy Almada podría demandar al Patrón por amenazas de muerte tras pelea en el Ring Royal, dicen

El pasado domingo, durante el Ring Royale, el Patrón del Río protagonizó un tenso enfrentamiento con Chuy Almada. La situación se intensificó cuando el equipo del luchador ingresó al ring para defenderlo, generando un altercado con el equipo del youtuber, quien dominaba el round mostrando destreza y agilidad.

Chuy Almada demandará a El patrón, asegura Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Qué pasó entre el Patrón y Chuy Almada en el Ring Royale?

El Ring Royale fue escenario de un enfrentamiento cargado de tensión entre el Patrón del Río y Chuy Almada. Los ánimos se calentaron cuando el equipo del luchador entró al ring para respaldarlo, provocando un altercado con el equipo del youtuber, que hasta ese momento llevaba la ventaja mostrando rapidez y habilidad en el combate.

Incluso ‘la Barbie’ Juárez intervinó: “Usted es un deportista, como deportista profesional es tu seriedad. Ni modo a veces se pierde y a veces se gana, la vida da revancha usted lo sabe, cabeza fría”.

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Chuy Almada demandará a El patrón, asegura Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Quién ganó la pelea entre Chuy Almada y el Patrón en el Ring Royale?

Tras el altercado, el Patrón desafió a Chuy a quitarse la careta y enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pero las reglas del evento lo impedían, ya que el acuerdo era una pelea de boxeo. Por esta razón, Chuy Almada fue declarado finalmente ganador en el Ring Royale 2026.

El incidente provocó fuertes críticas hacia el Patrón del Río, quien abandonó el ring de la Arena Monterrey entre abucheos. En redes sociales, usuarios lo acusaron de no saber perder y de provocar un caos con tal de evitar perder frente a Chuy Almada.

Las críticas continuaron incluso en los medios, donde la actitud de Alberto del Río, ‘el Patrón’, fue calificada como “una vergüenza”, según aseguró Gustavo Adolfo Infante.

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¿Chuy Almada demandará al Patrón? Aseguran que lo amenazó tras pelea en el Ring Royale

Gabo Cuevas aseguró en su canal de YouTube que ‘el Patrón’ presuntamente habría amenazado de muerte a Chuy Almada tras la polémica pelea que tuvo lugar recientemente. Según el comentario de Cuevas, el equipo de Chuy grabó las amenazas del exluchador y ahora su agencia planea emprender acciones legales en su contra.

“El chisme es que la agencia de Chuy quiere actuar legalmente por las amenazas que recibió, porque astutamente su equipo grabó todo” Gabo Cuevas

Señaló que el comportamiento de ‘el Patrón’ fue vergonzoso y no debería estar permitido.

Además, Cuevas detalló que, tras no soportar la derrota, ‘el Patrón’ se mostró molesto y fue a confrontar a Chuy en los camerinos, lanzándole amenazas directas.

Gabriel Cuevas “Este señor sí fue una vergüenza. Esto debería estar en contrato: no puedes dejar que tus achichincles se metan a estropear una pelea, porque mucha gente se esforzó para verla. Él, al verse devastado, pidió ayuda y entró su gente. No soportó perder, salió enojado y luego fue a provocar a Chuy en los camerinos, diciéndole y amenazándolo con que lo iba… ya saben qué”.

Al momento, Alberto del Río, ‘el Patrón’, no se ha pronunciado con respecto a estas especulaciones, así como tampoco lo ha hecho Chuy Almada. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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