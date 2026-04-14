Chuy Almada habla de la denuncia por violencia vs. ‘el Patrón': ¿Explota tras vencerlo en Ring Royale 2026?

El entrenador Chuy Almada opinó sobre la polémica que ha envuelto a su excontrincante de Ring Royale, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’. Aseguró que, aunque lo conoció poco, se dio cuenta de que el luchador “está lleno de ira”, pues durante su contienda se mostró violento e incluso lo amenazó.

“Escuché lo que le hizo a su esposa. Lo único que puedo decir es que deseo que él y su familia estén bien. Sobre todo, que pida ayuda. Es triste cuando se escuchan estas noticias, cuando el hombre golpea a una mujer”, dijo el influencer.

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Alejandro Isunza/TVNotas/Cortesía/Redes sociales

¿Qué dijo Chuy Almada del ‘Patrón’ tras pelea en Ring Royale?

Reveló que ‘el Patrón’ no es una persona fácil de tratar. “Es muy difícil de descifrar. No sabía si así era o si es un personaje. Nunca pude entender su personalidad. Se vende como el más grande de todos los tiempos. Cuando llega cae gordo de inmediato. Lo que hace es muy ácido y lo hace bien. Tuve al villano perfecto enfrente de mí”.

Ambos se enfrentaron el 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde ‘el Patrón’ causó enojo entre los espectadores por romper las reglas, luego de quitarse los guantes y encarar directamente al también influencer. Chuy narró lo que detectó al mirarlo a los ojos. “Tiene problemas de ira. Al quitarse los guantes me decía: ‘Sin guantes’ y caminaba hacia mí con la mirada endemoniada. Ahí me percaté de que no era actuado, ese vato está llenó de ira”.

Mencionó que a veces los problemas internos son determinantes en el comportamiento de la persona. “Él repite mucho que no toma alcohol, que duerme temprano, hace ejercicio y no consume drogas, pero hay veces que hay otro tipo de problemas o adicciones que llevamos dentro que también requieren ayuda. Si esa ira lo está dominando o no ha sabido controlarla, se vale levantar la mano”.

Agregó que no comparte la forma de ser de ‘el Patrón’ y aclaró que él es hombre de principios. “No es débil pedir ayuda, buscar y mejorar. Personas como él están muy solas y a lo mejor tanto ego no le deja darse cuenta de sus problemas internos. La está regando y cajeteando duro”.

“Definitivamente, somos un contraste. Él es el aceite y yo, el agua. La gente sabe cómo trato a mi familia. Soy hombre de valores”.

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Luego de vencerlo en Ring Royale, Chuy Almada reaccionó a la detención de ‘El Patrón’. Esto dijo. / Alejandro Isunza/TVNotas/Cortesía/Redes sociales

¿Qué le dice Chuy Almada a las víctimas del ‘Patrón’?

Declaró que Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, no está en su mejor momento profesionalmente: “Siento que está pasando por una mala racha en su carrera. De haber tenido picos tan altos de fama por la lucha libre, ahora se dio cuenta de que ya no es lo que era. Pasa por un momento complicado dentro de su cabeza”.

Le mandó un mensaje a las mujeres que han sido víctimas de violencia. “No me gustaría hablarles a los hombres, sino directamente a las mujeres. No se dejen manipular. Cuídense. Ellas son lo mejor que tenemos en la vida. Son madres, esposas e hijas. La fuerza de un hombre no se compara con la de una mujer. No me cabe en la cabeza cómo un hombre puede hacer ese tipo de acciones. Son buenos manipuladores, chantajistas y hacen creer que tú tienes la culpa”.

Le preguntamos si cree que Alberto ‘N’ le tuvo miedo dentro del ring, y dijo: “Miedo es lo que menos tiene ‘el Patrón’. Es una persona que ha estado en el cuadrilátero muchas veces. Está acostumbrado a los escenarios grandes, al público, al foco de empujones y habladurías. Era su terreno. Por ejemplo, yo no tengo cara de rudo ni de malo. Soy muy buena gente y él me menospreció”.

Por último, recordó el instante en que sintió la arrogancia del luchador: “Poncho (de Nigris) lo invitó a pelear y él le preguntó: ‘¿Contra quién voy?’, y Poncho le respondió: ‘Un youtuber’, y no dijo mentiras. Soy un youtuber que ha estado dentro del boxeo desde los 14 años. Seguramente el vato pensó que la tenía facilita y peladita. Con el tiempo me comenzó a conocer y se dio cuenta de que tengo experiencia. Mucha gente me decía: ‘Le ganaste a un viejito’, y ojo, no está viejo, solo me lleva 9 años. Aunque él se ve más acabado (ríe). Dentro de todo, estoy agradecido con él”.

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¡Explota la polémica! Chuy Almada habla tras detención de ‘El Patrón’. / Alejandro Isunza/TVNotas/Cortesía/Redes sociales

¿Por qué pelearon Alfredo Adame y Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

Durante una dinámica de La granja VIP, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, y Alfredo Adame pelearon muy fuerte por las presuntas agresiones del luchador y esto se dijeron:



Adame: “El cobarde eres tú. Le pegaste a una mujer de 1.60 de estatura, y te llevaron a la corte. Aparte de todo, mentiroso y cobarde. Dices puras tonterías. Aquí el único misógino y golpeador de mujeres eres tú”.

‘El Patrón’: “Hablas de algo que no puedes respaldar, ¡viejo guango!”.

Adame: “¿Quieres que te las respalde? Saliendo te lo voy a respaldar”.

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‘El Patrón’ pasó seis días en prisión. / Redes sociales

¿Por qué Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, agredió a su esposa?

El periodista Gabo Cuevas reveló que, aparentemente, ‘el Patrón’ tenía fuertes arranques de celos contra su esposa Mary Carmen Rodríguez

Incluso dijo que, en una ocasión ‘el Patrón’, supuestamente, se encontró con Eleazar Gómez en los pasillos de TV Azteca, y lo enfrentó argumentando que el actor veía con ojos de ‘deseo’ a su mujer.

“ El día que Eleazar va a Venga la alegría, pasa una situación. ‘El Patrón’ va con su pareja y Eleazar, con su novia. ‘El Patrón’ le reclama a Eleazar, porque se le queda viendo a su esposa. (Le dice): ‘A mi esposa no te le vas a quedar viendo así, cabrón. La estás deseando ’”, comentó.

’”, comentó. “Yo no estoy mintiendo y Eleazar sabe que no estoy mintiendo. Celó a su esposa. ‘El Patrón’ es un celoso e inseguro”.

“Una amiga de Mary Carmen me dijo: ‘Él es un monstruo. No es la primera vez que lo hace. Ella dijo que no era cierto, porque le tenía miedo. Desde el año pasado, Mary Carmen venía siendo agredida por celos. Ella es amiga de Dan Noyola, de Exatlón… De hecho, el monstruo le aventó la bicicleta al cuerpo, con el fin de que sintiera vergüenza y no fuera a rodar con nosotros. Ella ahorita está mal, pero él no se ha regresado a Estados Unidos, no lo quieren, pues la muerte de su primera esposa es un enigma que Mary Carmen ya ha descubierto”, agregó Gabo.

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Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ habría tenido una discusión por celos del luchador. / Alejandro Isunza/TVNotas/Archivo/Redes sociales

¿Quién es Chuy Almada, el influencer que peleó contra ‘el Patrón’?

Jesús Almada, mejor conocido como Chuy, ha consolidado su carrera en el ámbito fitness.

Su canal de YouTube supera los 4 millones de suscriptores, donde comparte rutinas de ejercicio accesibles, retadoras y enfocadas en transformar el cuerpo y la mentalidad de su comunidad.

Desde 2018 ha sido parte de cuatro temporadas de Exatlón Estados Unidos de Telemundo.

Lo vimos en Guerreros 2020, de Televisa.

En 2024, fue parte del reality La isla, desafío extremo.

En 2026 incursionó en el boxeo profesional de exhibición dentro del evento Ring Royale 2026

Cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram y 3 millones en TikTok.

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