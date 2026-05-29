Muere luchador mexicano Tempo: Filtran estremecedora FOTO del accidente que sufrió: “Un día a la vez”

Este viernes 29 de mayo se confirmó la muerte del luchador mexicano Tempo, también apodado como ‘el Amo del tiempo’. El famoso se vio involucrado en un aparatoso accidente automovilístico. Con el paso de las horas, se han dado mayores detalles de lo ocurrido y hasta se filtraron IMÁGENES de lo ocurrido. Te contamos todos los detalles.

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Accidente que mató al luchador mexicano Tempo / Redes sociales

Así fue la muerte del luchador mexicano Tempo

Todo ocurrió durante la tarde del pasado jueves 28 de mayo. Según reportes, Tempo iba circulando por el cruce de Eje 3 Oriente y Avenida Recreo, en la alcaldía Iztacalco. Un camión que iba a exceso de velocidad lo golpeó.

El peleador salió disparado y cayó en el asfalto. Si bien los paramédicos llegaron en su auxilio, nada se pudo hacer para salvarle la vida y fue declarado muerto en el lugar.

El responsable huyó de la escena. No ha quedado claro si ya fue localizado. Se especula que fue detenido minutos después, pero la información no ha sido confirmada oficialmente. El cuerpo del deportista fue identificado por un vecino que llegó en representación de la familia.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de los familiares. Se sabe que este 29 de mayo tenía una función programada.

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¿Cómo fue el accidente que mató a Tempo? / Redes sociales

¿Cuáles fueron las FUERTES IMÁGENES del accidente que mató a Tempo?

A través de X, ha circulado una serie de imágenes del accidente que mató a Tempo. En una de ellas se puede ver el cuerpo del luchador cubierto, con sangre escurriendo por un lado. Por lo que se puede observar, sí traía casco al momento del incidente.

Sin embargo, aparentemente, el impacto fue tan fuerte que ni eso sirvió para amortiguar lo que parecería ser una fuerte lesión en la cabeza. Tan solo se puede ver claramente su tatuaje, el cual dice: “Un día a la vez”.

El periodista José Luis Morales mostró el video de una cámara de seguridad aledaña al lugar del accidente. Según informó, el golpe fue tan fuerte que Tempo terminó impactando con otro vehículo.

“Aquí el momento exacto de la muerte de ‘Tempo’. Se ve cómo el camión no frena, lo embiste y lo proyecta contra una camioneta”, expresó.

Aquí el momento exacto de la muerte de 'Tempo'. Se ve cómo el camión no frena, lo embiste y lo proyecta contra una camioneta.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenos https://t.co/wJjxYrRodT pic.twitter.com/iqc6Yp5ag2 — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 30, 2026

¿Cuál es la condena que recibirá el conductor que mató al luchador mexicano Tempo?

Aunque no se sabe oficialmente si el responsable de la muerte de Tempo ya fue arrestado, muchos se preguntan la condena que recibiría por lo ocurrido. Al menos en CDMX, se considera que el hombre habría cometido un “homicidio culposo”.

La sanción puede ir de 4 a 10 años, dependiendo de las circunstancias y si hay agravantes como si se estaba manejando a exceso de velocidad y/o bajo los influjos de alguna sustancia.

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