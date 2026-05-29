Mónica Castañeda reacciona a la muerte de su hermana, Norma Castañeda: “Un mal momento”

Mónica Castañeda se vistió de luto. Durante la mañana de este viernes 29 de mayo, se confirmó la muerte de su hermana, Norma Castañeda. Sus fervientes fans han estado pendientes de la reacción de la conductora de ‘Ventaneando’. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cómo murió la hermana de Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando?

A través de redes sociales, el programa ‘Ventaneando’ anunció el deceso de Norma Castañeda. En la publicación que hicieron en X, lamentaron el hecho y se solidarizaron con Mónica Castañeda ante su duelo.

“En #Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.⁣ Descanse en paz”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso. Sin embargo, durante la emisión más reciente del programa, Pedro Sola indicó que Norma llevaba un tiempo luchando contra una complicada enfermedad.

“Hoy es un día triste para nosotros. Nuestra amiga, Mónica Castañeda, perdió a su hermana Norma, el día de ayer. Estuvo enferma durante un buen tiempo. Por desgracia, se nos fue el día de ayer. Estas pérdidas son tremendas”, expresó.

Su declaración ha desatado todo tipo de especulaciones. La gran mayoría apunta a que pereció a causa del cáncer. No obstante, no hay nada confirmado hasta ahora.

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Muerte de la hermana de Mónica Castañeda / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando, ante la muerte de su hermana?

Muchos esperaban que Mónica Castañeda diera algunas palabras sobre la muerte de su hermana en ‘Ventaneando’. Sin embargo, la periodista no asistió. Todo indicaría que, al parecer, está gestionando todo lo relacionado con los ritos funerarios.

Linet Puente, conductora y quien fue una de las panelistas de ‘La granja VIP’, dio detalles de cómo se encuentra su colega. Señaló que tanto ella como el resto de los presentadores ya eran conscientes del estado médico de la hermana de Mónica.

Indicó que, pese al dolor que le causaba esta situación, la también periodista siempre se ha mantenido fuerte. Según relató, trabajaba con normalidad y trataba de mostrarse alegre.

“Destacar la fortaleza de Casta. A pesar de que estaba atravesando por este mal momento que nosotros lo sabíamos desde hacía un rato, pues ella siempre estaba chambeando. Siempre echada para delante. Estoy segura de que, después de que pase este dolor, regresará con la misma alegría de siempre. Un abrazo”. Linet Puente

Hasta el momento, Mónica no se ha pronunciado en redes sociales sobre su pérdida. Su último post en Instagram data del pasado 28 de mayo y solo fue para promocionar su asistencia a un pódcast.

Linet Puente habla del estado emocional de Mónica Castañeda tras muerte de su hermana / Redes sociales

¿Quién es Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando?

Mónica Castañeda es una conductora y periodista de espectáculos.

Tiene 47 años.

Fue reportera de Canal Once y colaboró de ‘Hola México’.

Actualmente, es una de las presentadoras titulares de ‘Ventaneando’. Lleva 13 años en el programa.

También colabora en el podcast ‘La meno’.

No tiene hijos

Estuvo a punto de casarse en dos ocasiones. Hace unos meses dijo que tenía novio, pero se desconoce su identidad.

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