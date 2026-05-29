Alejandro Fernández de luto: querido integrante de su familia murió y famosos reaccionan al devastador mensaje

Alejandro Fernández, cantante que recientemente estuvo envuelto en rumores sobre presuntos celos hacia su hijo Alex Fernández, por verlo como competencia artística, atraviesa ahora uno de los momentos más dolorosos de los últimos meses. Fueron sus propias redes sociales las que encendieron las alarmas entre millones de seguidores, luego de compartir un desgarrador mensaje de despedida dedicado a un querido integrante de su familia, provocando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo.

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Tras hospitalización de Alejandro Fernández, su nieta sufre emergencia médica y es internada. / Redes sociales

¿Por qué Alejandro Fernández está de luto? El desgarrador mensaje que compartió en redes

La noche del jueves 28 de mayo, Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández Q.E.PD., sorprendió a sus seguidores luego de publicar un mensaje donde confirmó que estaba atravesando un fuerte duelo. Aunque en un principio no explicó muchos detalles, sus palabras dejaron claro que se trataba de alguien muy cercano e importante para él.

El cantante compartió varias imágenes acompañadas de un emotivo texto en el que habló sobre los últimos meses que vivió junto a ese integrante especial de su familia. De acuerdo con sus declaraciones, los médicos únicamente le habían dado unos días de esperanza, pero contra todo pronóstico logró permanecer mucho más tiempo a su lado.

“Se me fue mi Kush. Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final. Qué meses tan bonitos, cabrón.” Alejandro Fernández.

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Alejandro Fernández / Redes sociales

¿Quién era “Kush”, el querido integrante de la familia de Alejandro Fernández que murió?

Tras la publicación, Alejandro Fernández reveló que la pérdida que enfrenta corresponde a “Kush”, uno de sus perros y compañero inseparable durante varios años. El cantante dejó claro que no lo veía únicamente como una mascota, sino como parte fundamental de su familia.

“Kush” había aparecido en múltiples publicaciones del artista, quien constantemente presume el amor que siente por los animales. Por eso, para muchos seguidores del cantante, la noticia también resultó especialmente emotiva.

En el mismo mensaje, “el Potrillo” habló sobre el descanso de su fiel compañero y dejó ver que, aunque el dolor es enorme, también siente tranquilidad de saber que ya no está sufriendo.

“Ya fue a encontrarse con su pandilla... los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero.”, agregó Alejandro Fernández.

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¿De qué murió “Kush”, el perrito de Alejandro Fernández?

Aunque Alejandro Fernández no especificó cuál era la enfermedad que enfrentaba “Kush”, sí reveló que los veterinarios le habían dado apenas 15 días de vida. Sin embargo, el perro logró mantenerse con vida siete meses más, algo que el cantante describió como un tiempo invaluable para despedirse de él.

No es la primera vez que Alejandro Fernández muestra públicamente cuánto significan para él sus mascotas, pues constantemente comparte momentos cotidianos junto a ellas.

Edén Muñoz y Checo Pérez reaccionan al doloroso mensaje de Alejandro Fernández, ¿qué le dijeron?

Tras darse a conocer la noticia, varios famosos se hicieron presentes en la publicación de Alejandro Fernández para expresarle apoyo en este complicado momento. Uno de los primeros en reaccionar fue Edén Muñoz, quien mantiene una cercana amistad con “El Potrillo”.

El cantante y compositor simplemente comentó: “un abrazo Compa”.

Otro de los mensajes que más llamó la atención fue el de Sergio “Checo” Pérez, quien también quiso enviarle ánimo a Alejandro Fernández luego de la pérdida que sufrió. “Ánimo compa”, escribió el piloto mexicano.